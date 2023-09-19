00:10, 19 сентября 2023
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От гормонов до стресса: беременным объяснили, почему им так хочется солёного
Придётся признать: беременных действительно тянет на солёненькое. Конечно, не всех, но такое пищевое пристрастие у будущих мам встречается часто. И это не совпадение — есть четыре причины, почему могут поменяться вкусовые предпочтения. Их перечислила врач-акушер-гинеколог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Лебедева.
Откуда у беременных тяга к солёному:
- гормоны. У беременных резко подскакивает уровень эстрогена и прогестерона, которые могут влиять на вкусовые предпочтения женщины, повышая её интерес к определённым вкусам;
- растущие потребности организма. Женский организм для гармоничного развития плода может требовать дополнительных питательных веществ и энергии;
- изменения в обонянии и вкусовых рецепторах. Во время беременности женщинам порой становится сложнее различать какие-то вкусы. Солёная пища становится привлекательной как раз за счёт ярко выраженного вкуса;
- эмоциональные качели или стресс. Эти состояния часто встречаются у беременных. В этом случае солёная еда выступает как средство получения удовольствия и снятия стресса.
Нужно ли беременной идти на поводу у новой пищевой привычки? Да, но только избыточная тяга к соли не должна приводить к её избыточному потреблению, предупредила врач.
Беременным важно следить за балансом питательных веществ. Самый оптимальный вариант — составить план подходящего рациона со специалистом по питанию.