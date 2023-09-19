От гормонов до стресса: беременным объяснили, почему им так хочется солёного

Откуда у беременных тяга к солёному:

гормоны . У беременных резко подскакивает уровень эстрогена и прогестерона, которые могут влиять на вкусовые предпочтения женщины, повышая её интерес к определённым вкусам;

. У беременных резко подскакивает уровень эстрогена и прогестерона, которые могут влиять на вкусовые предпочтения женщины, повышая её интерес к определённым вкусам; растущие потребности организма . Женский организм для гармоничного развития плода может требовать дополнительных питательных веществ и энергии;

. Женский организм для гармоничного развития плода может требовать дополнительных питательных веществ и энергии; изменения в обонянии и вкусовых рецепторах . Во время беременности женщинам порой становится сложнее различать какие-то вкусы. Солёная пища становится привлекательной как раз за счёт ярко выраженного вкуса;

. Во время беременности женщинам порой становится сложнее различать какие-то вкусы. Солёная пища становится привлекательной как раз за счёт ярко выраженного вкуса; эмоциональные качели или стресс. Эти состояния часто встречаются у беременных. В этом случае солёная еда выступает как средство получения удовольствия и снятия стресса.

Нужно ли беременной идти на поводу у новой пищевой привычки? Да, но только избыточная тяга к соли не должна приводить к её избыточному потреблению, предупредила врач.

Беременным важно следить за балансом питательных веществ. Самый оптимальный вариант — составить план подходящего рациона со специалистом по питанию.