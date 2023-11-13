Здоровье
14:20, 13 ноября 2023
1 мин.

От обычной овсянки до индийской экзотики. Вот что можно есть при высоком холестерине

Людям с повышенным холестерином непросто следить за питанием. Если выбрать неподходящую диету, может стать только хуже. Никаких тебе колбас, жирного мяса и бутербродов. Даже сладким себя особо не порадуешь. Но есть как минимум 5 продуктов, которые можно включить в зимнее меню даже при высоком холестерине. Подробнее о них рассказал врач общей практики Юрий Завьялов.

От обычной овсянки до индийской экзотики. Вот что можно есть при высоком холестерине
© freepik

Врач перечислил изданию «Медикфорум», чем согреваться и снижать холестерин этой зимой.

Овсянка. В овсе много растворимой клетчатки, что помогает понизить уровень в овсе растворимой клетчатки. А ещё пищевые волокна полезны для пищеварительной системы. Завьялов посоветовал съедать минимум 5–10 г растворимой клетчатки в день.

  • Жареная рыба. Лосось, скумбрия и другие виды жирной рыбы содержат много омега-3. Жирные кислоты снижают уровень триглицеридов и риск сердечных заболеваний. Двух порций в неделю будет уже достаточно.

Специи. Чеснок, куркума и корица в супе или рагу не только делают блюда вкуснее, но и помогают контролировать уровень холестерина. В умеренных количествах их можно потреблять каждый день.

Зелёный чай. По словам Завьялова, некоторые исследования говорят о благотворном влиянии антиоксидантов в зелёном чае на состояние сосудов. Так что несколько чашек зелёного чая в день людям с высоким холестерином не помешают.

Карри. Популярную приправу часто используют в индийской кухне. Как отметил врач, приготовление карри на растительной основе со специями позволяет включить в свой рацион больше продуктов, богатых клетчаткой. Речь идёт о фасоли, чечевице и горохе.

А если вы хотите ещё и скинуть вес зимой, то можно попробовать семена чёрного тмина. Как работает добавка — узнайте здесь.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.