От обычной овсянки до индийской экзотики. Вот что можно есть при высоком холестерине

Врач перечислил изданию «Медикфорум», чем согреваться и снижать холестерин этой зимой.

Овсянка. В овсе много растворимой клетчатки, что помогает понизить уровень в овсе растворимой клетчатки. А ещё пищевые волокна полезны для пищеварительной системы. Завьялов посоветовал съедать минимум 5–10 г растворимой клетчатки в день.

Жареная рыба. Лосось, скумбрия и другие виды жирной рыбы содержат много омега-3. Жирные кислоты снижают уровень триглицеридов и риск сердечных заболеваний. Двух порций в неделю будет уже достаточно.

Специи. Чеснок, куркума и корица в супе или рагу не только делают блюда вкуснее, но и помогают контролировать уровень холестерина. В умеренных количествах их можно потреблять каждый день.

Зелёный чай. По словам Завьялова, некоторые исследования говорят о благотворном влиянии антиоксидантов в зелёном чае на состояние сосудов. Так что несколько чашек зелёного чая в день людям с высоким холестерином не помешают.

Карри. Популярную приправу часто используют в индийской кухне. Как отметил врач, приготовление карри на растительной основе со специями позволяет включить в свой рацион больше продуктов, богатых клетчаткой. Речь идёт о фасоли, чечевице и горохе.

А если вы хотите ещё и скинуть вес зимой, то можно попробовать семена чёрного тмина. Как работает добавка — узнайте здесь.