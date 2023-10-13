От простуды осенью поможет простая вода. Врач объяснила, в чём фишка

В беседе с «Газетой.Ru» врач назвала две причины пить побольше воды именно осенью и зимой:

чистая питьевая воды помогает нормализовать обменные процессы в организме, что важно для поддержания крепкого иммунитета;

вода помогает вывести из организма вредные вещества.

Но и о нормальном питании не забывать нельзя. Универсальный план питания — это средиземноморская диета. Она предполагает обилие растительных продуктов в рационе: овощи и фрукты, орехи, фасоль и прочие бобовые, цельнозерновые продукты, оливковое масло, специи и травы. А вот говядины, баранины и свинины должно быть как можно меньше.

Нома овощей — 400 г в сутки;

Норма фруктов — 250 г в сутки.

А как же белки? Чтобы не образовался дефицит, вместо красного мяса можно есть рыбу и морепродукты. По словам врача, они содержат наибольшее количество омега-3. Причём есть нужно именно жирную рыбу — сельдь и лосось, сардин, тунец и скумбрию.

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