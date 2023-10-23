Отговорки не прокатят. Найден самый простой тренажёр для борьбы с инфарктом

Тренажёр, помогающий снижать риски сердечно-сосудистых осложнений вроде инсультов и инфарктов, есть дома почти у каждого. Это обычная лестница, которой стоит пользоваться вместо лифта.

Исследование об эффективности этого приспособления провели в Великобритании, рассказал Утин в своём телеграм-канале. Больше 12 лет учёные следили за состоянием здоровья почти полумиллиона британцев. Часть из них ходили пешком по лестнице, другая часть — каталась на лифте.

Тех, кто предпочитал ходить пешком, делили на группы в зависимости от среднего количества пролётов, которые в сутки преодолевал человек. Один лестничный пролёт — это примерно 10 ступенек.

Так вот, оказалось, что риски сердечно-сосудистых осложнений снижаются, если человек в среднем преодолевал от пяти лестничных пролётов. А если испытуемый покорял больше 11 пролётов, у него риск слечь с инфарктом снижался аж на 20%.

Врач заключил, что физическая активность должна быть не подвигом, а рутиной. Тем более что отговорки подняться на свой этаж по лестнице, а не на лифте действительно сложно придумать.

А ещё учёные — правда, теперь итальянские — придумали, как сохранить молодость после 40 лет. Тоже неплохая мотивация.