Отказ от алкоголя на 2 недели позволит излечиться от распространённой болезни

Алкоголь провоцирует накоплению жира внутри клеток печени. Гепатоз — это состояние, при котором печень становится увеличенной и наполненной жиром. А жир провоцирует воспаление.

Организм начинает замещать повреждённые клетки печени рубцовой тканью, которая не выполняет функции печени и не может заменить её. Образование рубцовой ткани на печени приводит к различным осложнениям, включая цирроз.

«К счастью, есть хорошие новости. У людей с жировой болезнью всё может пройти уже через две-три недели полного отказа от алкоголя. Печень заживёт и будет функционировать, как новая», — рассказал Дханда.

Этот совет не подходит людям с тяжёлой алкогольной зависимостью. Для них резкий отказ от алкоголя может обернуться белой горячкой, поэтому процесс должен проходить под контролем врачей в условиях лечебницы.