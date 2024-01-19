Здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 09:20
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Отказ от алкоголя на 2 недели позволит излечиться от распространённой болезни

Самый сильный удар при потреблении спиртного принимает на себя печень. Неслучайно у алкоголиков этот орган всегда портится чуть ли не в первую очередь, развивается жировая болезнь печени — гепатоз. Сделать жирную печень вновь здоровой нетрудно, если ожирение органа ещё не слишком сильно запущенно. Для этого достаточно на 2–3 недели полностью отказаться от алкоголя, рассказал британский врач-гепатолог Плимутского университета Ашвин Дханда.
Отказ от алкоголя на 2 недели позволит излечиться от распространённой болезни
© freepik

Алкоголь провоцирует накоплению жира внутри клеток печени. Гепатоз — это состояние, при котором печень становится увеличенной и наполненной жиром. А жир провоцирует воспаление.

Организм начинает замещать повреждённые клетки печени рубцовой тканью, которая не выполняет функции печени и не может заменить её. Образование рубцовой ткани на печени приводит к различным осложнениям, включая цирроз.

«К счастью, есть хорошие новости. У людей с жировой болезнью всё может пройти уже через две-три недели полного отказа от алкоголя. Печень заживёт и будет функционировать, как новая», — рассказал Дханда.

Этот совет не подходит людям с тяжёлой алкогольной зависимостью. Для них резкий отказ от алкоголя может обернуться белой горячкой, поэтому процесс должен проходить под контролем врачей в условиях лечебницы.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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