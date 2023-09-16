Отказ от зарядки и еда на бегу: список привычек, которые мешают сбросить вес

Диетолог посоветовала не есть слишком быстро и тщательно пережёвывать пищу, как учили в детстве. Это позволит дольше сохранять чувство насыщения — мозг сигнализирует нам о насыщении примерно через 15–20 минут после начала приёма пищи. Вставайте из-за стола чуточку голодным. Как говорят японцы вместо «я наелся» — «я больше не голоден» или «итадакимасу».

Ещё одной неправильной привычкой питания и большой ошибкой на пути к похудению эксперты назвали пренебрежение завтраком и обедом. Мария Осипенко отметила, что в этом случае организму будет не хватать дополнительного источника энергии для работы, поэтому он начнёт использовать собственные ресурсы. В компенсацию этого вечером хочется съесть чего-нибудь вредного. Но намного полезнее полноценно питаться утром и днём, а вечером съесть лёгкий ужин.

Не менее важно при организации правильного питания контролировать размер порции. «Часто мы не замечаем, сколько едим, особенно если был большой промежуток между приёмами пищи», — обратила внимания Дарья Яровова. Диетолог посоветовала использовать «правило ладошки» — это легко и удобно. Основная его идея в том, что каждая порция, которую вы принимаете за один приём пищи, должна умещаться в ладонь. Это позволит питаться понемногу, но часто. Правда, в этом правиле есть и нюансы: так, порция белковых продуктов может быть равна размеру раскрытой ладони, а вот порцию углеводов, например, картофеля или риса, лучше отмерять по размеру ладони без пальцев.

Распространённой ошибкой при похудении также считается приверженность к готовой еде, особенно к полуфабрикатам в упаковке. Чем дольше хранится еда, тем больше в ней пищевых добавок, которые «играют» с вашим аппетитом и заставляют хотеть есть больше и больше, отметила диетолог.

Дарья Яровова также посоветовала обращать внимание на состав и считать «скрытый сахар» в продуктах. Часто он есть даже там, где вы его не ждёте, а это как раз те лишние калории, которые вам не нужны.

Не забывайте пить воду

Ещё одна вредная привычка: в течение дня забывать про потребление чистой воды. Вода способствует движению внутренней жидкости, крови, лимфы, она обновляет клетки и выводит токсины.