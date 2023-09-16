Здоровье
22:20, 16 сентября 2023
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Откуда берутся хандра и плохое настроение? Невролог перечислила возможные причины

Все люди в определённые периоды своей жизни жалуются на плохое настроение и разражаются по пустякам. Стоит ли говорить, что возникает эта хандра далеко не на пустом месте? Организм человека — сложна структура, которой нужен набор самых разных полезных веществ. И если чего-то нет, состояние начинает меняться. Иногда это проявляется и внешне — в настроении. Врач-невролог Ксения Овсянникова объяснила, чего может не хватать организму при хандре и унынии.

Откуда берутся хандра и плохое настроение? Невролог перечислила возможные причины
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Как объяснила врач, в качестве причин, вызывающих хандру и тоску, можно назвать:

  • дефицит витаминов группы В;
  • малоподвижность;
  • анемию и дефицит железа;
  • дефицит магния;
  • нехватку энергии в нейронах;
  • травмы головы и их последствия;
  • проблемы с надпочечниками;
  • гипотиреоз;
  • интоксикацию медью;
  • скачки сахара в крови и многое другое.

В зависимости от того, в каком состоянии находится организм человека, можно немного сузить зону поисков. Так, беременным и кормящим мамам при плохом настроении обычно недостаёт йода, магния, белка, железа. А ещё у них может произойти интоксикация аммиаком.

У перенёсших ковид нередко нарушен состав микробиоты и повреждён кишечник из-за инфекции. Всё это тоже приводит к плохому настроению.

Хуже всего приходится пожилым людям. Старичкам сложно восполнять дефицит полезных веществ, плюс накладывается нейродегенерация, возможны нарушения кровоснабжение мозга (если был инсульт), и многое другое.

Ранее мы поподробнее рассказывали, как состояние кишечника связано с хорошим настроением, и как на него могут влиять антибиотики.

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