Откуда берутся хандра и плохое настроение? Невролог перечислила возможные причины
Все люди в определённые периоды своей жизни жалуются на плохое настроение и разражаются по пустякам. Стоит ли говорить, что возникает эта хандра далеко не на пустом месте? Организм человека — сложна структура, которой нужен набор самых разных полезных веществ. И если чего-то нет, состояние начинает меняться. Иногда это проявляется и внешне — в настроении. Врач-невролог Ксения Овсянникова объяснила, чего может не хватать организму при хандре и унынии.
Как объяснила врач, в качестве причин, вызывающих хандру и тоску, можно назвать:
- дефицит витаминов группы В;
- малоподвижность;
- анемию и дефицит железа;
- дефицит магния;
- нехватку энергии в нейронах;
- травмы головы и их последствия;
- проблемы с надпочечниками;
- гипотиреоз;
- интоксикацию медью;
- скачки сахара в крови и многое другое.
В зависимости от того, в каком состоянии находится организм человека, можно немного сузить зону поисков. Так, беременным и кормящим мамам при плохом настроении обычно недостаёт йода, магния, белка, железа. А ещё у них может произойти интоксикация аммиаком.
У перенёсших ковид нередко нарушен состав микробиоты и повреждён кишечник из-за инфекции. Всё это тоже приводит к плохому настроению.
Хуже всего приходится пожилым людям. Старичкам сложно восполнять дефицит полезных веществ, плюс накладывается нейродегенерация, возможны нарушения кровоснабжение мозга (если был инсульт), и многое другое.
Ранее мы поподробнее рассказывали, как состояние кишечника связано с хорошим настроением, и как на него могут влиять антибиотики.