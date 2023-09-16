Откуда берутся хандра и плохое настроение? Невролог перечислила возможные причины

Как объяснила врач, в качестве причин, вызывающих хандру и тоску, можно назвать:

дефицит витаминов группы В;

малоподвижность;

анемию и дефицит железа;

дефицит магния;

нехватку энергии в нейронах;

травмы головы и их последствия;

проблемы с надпочечниками;

гипотиреоз;

интоксикацию медью;

скачки сахара в крови и многое другое.

В зависимости от того, в каком состоянии находится организм человека, можно немного сузить зону поисков. Так, беременным и кормящим мамам при плохом настроении обычно недостаёт йода, магния, белка, железа. А ещё у них может произойти интоксикация аммиаком.

У перенёсших ковид нередко нарушен состав микробиоты и повреждён кишечник из-за инфекции. Всё это тоже приводит к плохому настроению.

Хуже всего приходится пожилым людям. Старичкам сложно восполнять дефицит полезных веществ, плюс накладывается нейродегенерация, возможны нарушения кровоснабжение мозга (если был инсульт), и многое другое.

Ранее мы поподробнее рассказывали, как состояние кишечника связано с хорошим настроением, и как на него могут влиять антибиотики.