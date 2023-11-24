Здоровье
09:20, 24 ноября 2023
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Откуда берётся вонь изо рта. Речь может идти о серьёзных болезнях

Неприятный запах изо рта может появиться из-за воспаления дёсен (гингивита). Если его не лечить, то появится более серьёзная патология — пародонтит. Также вонь изо рта возникает из-за налёта на зубах и языке. Отложения образуются из-за недостаточной гигиены полости рта. Почему бактерии так хорошо чувствуют себя во рту и какие ещё бывают причины неприятного запаха — рассказала стоматолог клиники DocDeti Оксана Курдюмова.

Откуда берётся вонь изо рта. Речь может идти о серьёзных болезнях
© Freepik/freestockcenter

У неприятного запаха изо рта есть медицинское название — галитоз. Он создаёт кучу проблем в жизни, главная из которых — сложности в общении с другими людями. Многие знают, каково это, когда человек с запашком изо рта близко подходит.

Статистика говорит, что половина всех людей всегда или время от времени страдает галитозом. Запах изо рта в 90% случаев появляется из-за проблем в полости рта. В 9% причина в расстройствах ЖКТ, дыхательной или мочевыделительной системы. И лишь в 1% виновата диета или лекарственные препараты, отметила Курдюмова.

Стоматолог выделила 10 главных причин запаха изо рта:

  • налёт на зубах и языке из-за недостаточной гигиены полости рта;
  • остатки пищи;
  • заболевания пародонта (гингивит, пародонтит);
  • заболевания слизистой оболочки языка;
  • пломбы с дефектами;
  • обнаженная зубная пульпа («нерв»);
  • раны и изъязвления полости рта;
  • недостаточное выделение слюны;
  • онкологические заболевания полости рта;
  • плохо очищаемые ортопедические протезы или ортодонтические аппараты.

Как отметила врач, рот — это идеальная среда для размножения различных бактерий. Там очень тепло — 34-37 градусов, а во время выдоха влажность доходит до 96%.

Всего во рту человека живёт больше 500 видов. Большинство из них производят пахучие соединения, которые и вызывают неприятный запах изо рта, объяснила стоматолог. Если плохо чистить зубы и язык, то они будут оседать и на слизистой оболочке языка и пародонтальных карманах.

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