Откуда берётся вонь изо рта. Речь может идти о серьёзных болезнях

У неприятного запаха изо рта есть медицинское название — галитоз. Он создаёт кучу проблем в жизни, главная из которых — сложности в общении с другими людями. Многие знают, каково это, когда человек с запашком изо рта близко подходит.

Статистика говорит, что половина всех людей всегда или время от времени страдает галитозом. Запах изо рта в 90% случаев появляется из-за проблем в полости рта. В 9% причина в расстройствах ЖКТ, дыхательной или мочевыделительной системы. И лишь в 1% виновата диета или лекарственные препараты, отметила Курдюмова.

Стоматолог выделила 10 главных причин запаха изо рта:

налёт на зубах и языке из-за недостаточной гигиены полости рта;

остатки пищи;

заболевания пародонта (гингивит, пародонтит);

заболевания слизистой оболочки языка;

пломбы с дефектами;

обнаженная зубная пульпа («нерв»);

раны и изъязвления полости рта;

недостаточное выделение слюны;

онкологические заболевания полости рта;

плохо очищаемые ортопедические протезы или ортодонтические аппараты.

Как отметила врач, рот — это идеальная среда для размножения различных бактерий. Там очень тепло — 34-37 градусов, а во время выдоха влажность доходит до 96%.

Всего во рту человека живёт больше 500 видов. Большинство из них производят пахучие соединения, которые и вызывают неприятный запах изо рта, объяснила стоматолог. Если плохо чистить зубы и язык, то они будут оседать и на слизистой оболочке языка и пародонтальных карманах.