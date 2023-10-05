Отложите бутерброд. Названо сочетание продуктов, которое затрудняет пищеварение

«Источники полноценного белка, например мясо, лучше не есть с белым хлебом. Он будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия», — объяснила Королёва.

По словам врача, если вы уж решили есть белый хлеб, то сочетайте его с сырыми овощами или приготовленными на гриле. Растительные волокна, которые содержатся в этих продуктах, помогают улучшить переваривание другой пищи.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, что мемное блюдо котлетка с пюрешкой тоже далеко не лучшая пара для желудка и кишеника. Такие продукты, как мясо и рыба, нежелательно сочетать с картофелем, потому что крахмал из корнеплода переваривается очень быстро, а белки медленно, что создаёт большую нагрузку на ЖКТ.

Какие ещё продукты плохо сочетаются: