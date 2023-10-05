Отложите бутерброд. Названо сочетание продуктов, которое затрудняет пищеварение
Множество российских семей начинает свой день с пары ломтиков батона с докторской или полукопчёной колбаской. Но спешим вас расстроить: сочетание белого хлеба и мясных продуктов может затруднить пищеварение. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с «Москвой 24». Все дело в том, что для хорошего переваривания мяса крайне важна клетчатка, а в нарезном или багете её недостаёт.
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«Источники полноценного белка, например мясо, лучше не есть с белым хлебом. Он будет разбухать в желудке вместе с мясом. Это затруднит переваривание белка. Вместе с тем непереработанный белок может стать фактором риска для организма в силу уже провоспалительного действия», — объяснила Королёва.
По словам врача, если вы уж решили есть белый хлеб, то сочетайте его с сырыми овощами или приготовленными на гриле. Растительные волокна, которые содержатся в этих продуктах, помогают улучшить переваривание другой пищи.
Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, что мемное блюдо котлетка с пюрешкой тоже далеко не лучшая пара для желудка и кишеника. Такие продукты, как мясо и рыба, нежелательно сочетать с картофелем, потому что крахмал из корнеплода переваривается очень быстро, а белки медленно, что создаёт большую нагрузку на ЖКТ.
Какие ещё продукты плохо сочетаются:
- сладкие фрукты и другие продукты с высоким содержанием сахара с белковой пищей;
- разные виды белков;
- молоко с любыми продуктами, особенно с фруктами и жирной пищей.