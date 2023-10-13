Отложите жаропонижающие. Россиянам назвали плюсы высокой температуры во время болезни

По словам специалиста, высокая температура — это защитная реакция организма на то, что происходит внутри. И чем она выше, тем организм активнее борется с микробами и инфекциями.

Авербах уточнил, что все микробы и вирусы уже при 38–38,5 градуса перестают размножаться, а при 39 и вовсе гибнут. Так что если сбивать температуру, то можно себе только навредить. Конечно, не всем легко переносить такую лихорадку, но чем дольше высокий градус продержится, тем быстрее человек поправится. Всё потому, что температура — это работа иммунитета.

Но порой сбивать температуру всё-таки необходимо. О том, как понять, что уже пора принять жаропонижающий препарат, «Секрет» рассказал тут.