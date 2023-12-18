Отсыпаться в выходные оказалось полезно для сердца. Новое исследование учёных
Мало кто не любит поспать, но далеко не у всех сон качественный и достаточно долгий. У работающих на пятидневке порой и вовсе получается нормально отдохнуть только в выходные. Навёрстывать упущенное таким способом оказалось полезно для сердечно-сосудистой системы — вывод сделали учёные из Китайского Нанкинского медицинского университета.
В исследовании участвовали 3400 человек. У них собрали информацию о здоровье и привычках, касающихся сна. В итоге учёные определили, что вероятность сердечного приступа или инсульта на 63% ниже у людей, которые недосыпали в будние дни, но смогли отдохнуть лишние два часа в субботу или воскресенье.
Ну и, соответственно, у тех, кто не добирал упущенные часы в выходные, риск появления сердечно-сосудистых заболеваний оказался намного выше.
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