Здоровье
10:40, 18 декабря 2023
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Отсыпаться в выходные оказалось полезно для сердца. Новое исследование учёных

Мало кто не любит поспать, но далеко не у всех сон качественный и достаточно долгий. У работающих на пятидневке порой и вовсе получается нормально отдохнуть только в выходные. Навёрстывать упущенное таким способом оказалось полезно для сердечно-сосудистой системы — вывод сделали учёные из Китайского Нанкинского медицинского университета.

Отсыпаться в выходные оказалось полезно для сердца. Новое исследование учёных
© Freepik/wayhomestudio

В исследовании участвовали 3400 человек. У них собрали информацию о здоровье и привычках, касающихся сна. В итоге учёные определили, что вероятность сердечного приступа или инсульта на 63% ниже у людей, которые недосыпали в будние дни, но смогли отдохнуть лишние два часа в субботу или воскресенье.

Ну и, соответственно, у тех, кто не добирал упущенные часы в выходные, риск появления сердечно-сосудистых заболеваний оказался намного выше.

А если хотите получить ещё больше пользы, спите голышом. Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва назвала пять причин делать именно так.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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