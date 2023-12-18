Отсыпаться в выходные оказалось полезно для сердца. Новое исследование учёных

В исследовании участвовали 3400 человек. У них собрали информацию о здоровье и привычках, касающихся сна. В итоге учёные определили, что вероятность сердечного приступа или инсульта на 63% ниже у людей, которые недосыпали в будние дни, но смогли отдохнуть лишние два часа в субботу или воскресенье.

Ну и, соответственно, у тех, кто не добирал упущенные часы в выходные, риск появления сердечно-сосудистых заболеваний оказался намного выше.

А если хотите получить ещё больше пользы, спите голышом. Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва назвала пять причин делать именно так.