Отёки и не только. Как понять, что скоро появится варикоз

По словам доктора, также на варикоз указывает быстрая утомляемость ног, отёки, выпуклые вены. Кроме того, возможны ночные судороги, онемение нижних конечностей.

Чтобы ноги были здоровыми, нужно больше ими двигать. Людям с малоподвижным образом жизни нужно добавить спорт, посильные физические нагрузки, ходьбу, кардионагрузки, плавание.

Ранее россиянам раскрыли неожиданные причины отёков у взрослых. Одна из причин — задержка жидкости, вызванная изменением уровня гормонов. В этом случае отёки будут появляться в области рук, ног и лица.