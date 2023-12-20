Отёки и не только. Как понять, что скоро появится варикоз
Тяжесть в ногах, особенно на ступнях и голенях — первый признак варикозной болезни. В этих местах может периодически возникать ощущение жжения, тепла и дискомфорта, который приносит мышечную слабость. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Шашкова.
По словам доктора, также на варикоз указывает быстрая утомляемость ног, отёки, выпуклые вены. Кроме того, возможны ночные судороги, онемение нижних конечностей.
Чтобы ноги были здоровыми, нужно больше ими двигать. Людям с малоподвижным образом жизни нужно добавить спорт, посильные физические нагрузки, ходьбу, кардионагрузки, плавание.
Ранее россиянам раскрыли неожиданные причины отёков у взрослых. Одна из причин — задержка жидкости, вызванная изменением уровня гормонов. В этом случае отёки будут появляться в области рук, ног и лица.