Здоровье
08:00, 20 декабря 2023
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Отёки и не только. Как понять, что скоро появится варикоз

Тяжесть в ногах, особенно на ступнях и голенях — первый признак варикозной болезни. В этих местах может периодически возникать ощущение жжения, тепла и дискомфорта, который приносит мышечную слабость. Об этом рассказала врач-терапевт Ольга Шашкова.

Отёки и не только. Как понять, что скоро появится варикоз
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По словам доктора, также на варикоз указывает быстрая утомляемость ног, отёки, выпуклые вены. Кроме того, возможны ночные судороги, онемение нижних конечностей.

Чтобы ноги были здоровыми, нужно больше ими двигать. Людям с малоподвижным образом жизни нужно добавить спорт, посильные физические нагрузки, ходьбу, кардионагрузки, плавание.

Ранее россиянам раскрыли неожиданные причины отёков у взрослых. Одна из причин — задержка жидкости, вызванная изменением уровня гормонов. В этом случае отёки будут появляться в области рук, ног и лица.

Автор:Ника Белова
Редакция
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