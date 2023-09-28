«Оземпик» и другие препараты для похудения — как работают?
Ожирение — хроническое заболевание, при котором происходит избыточное накопление жировой ткани в организме. Это становится угрозой здоровью и основным фактором развития серьёзных хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа. О том, как лечить ожирение и какие препараты существуют рассказала врач-эндокринолог «Немецкой семейной клиники» Ольга Овчинникова.
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Почему возникает ожирение
Причины возникновения ожирения можно разделить на 2 большие группы:
- первичное (то, которое возникало вследствие дисбаланса между потреблением и расходом энергии),
- вторичное (вследствие генетических дефектов, опухолей головного мозга, психиатрических заболеваний, при заболеваниях надпочечников, гипофиза, щитовидной железы, приёме лекарственных средств).
Лечение ожирения необходимо проводить комплексно, чтобы достичь максимального эффекта. Пациентам необходимо начинать с модификации образа жизни и нормализации режима и характера питания, внедрения и расширения физической активности.
Приём лекарственных препаратов для лечения ожирения рекомендован пациентам, которые не могут достичь клинически значимого снижения массы тела на фоне немедикаментозных методов лечения и/или на этапе удержания достигнутого результата.
Какими препаратами лечится ожирение
В качестве медикаментозной терапии для лечения ожирения существует несколько групп препаратов:
- Ингибиторы липазы (Орлистат), самые первые препараты для снижения массы тела. В основе механизма их действия лежит процесс блокирования фермента в желудочно-кишечном тракте, который расщепляет жиры. В итоге жир не расщепляется и не попадает в кровь, а выводится в неизменном виде. Такие препараты подойдут пациентам с хроническими запорами, так как один из побочных эффектов — диарея.
Препарат противопоказан при острых панкреатитах и заболеваниях, сопровождающихся диареей, синдромом хронической мальабсорбции, холестазом. Выраженность и продолжительность побочных эффектов напрямую зависят от приверженности пациентов лечению и соблюдения рекомендаций по ограничению жиров в пище.
- Ингибиторы обратного захвата серотонина, норадреналина и допамина (Сибутрамин). Это препараты центрального действия, которые регулируют центр голода и насыщения. Препарат выписывается строго по рецепту врачом, так как имеет множество противопоказаний и нежелательных лекарственных реакций. Поэтому, если препарат подошёл вашей соседке или подруге, то это ещё не означает, что он также хорошо подойдёт и вам.
Противопоказан при неконтролируемом течении артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, декомпенсации хронической сердечной недостаточностью, нарушениях ритма сердца, цереброваскулярных заболеваниях, при тяжелых поражениях печени и почек, психических заболеваниях, тиреотоксикозе, феохромоцитоме.
- К третьей группе стоит отнести агонисты рецепторов ГПП1 (Лираглутид). Это одни из самых современных препаратов в лечении ожирения. Среди множества механизмов действия можно выделить создание ощущения наполненного желудка. Изначально данная группа препаратов была изобретена для лечения сахарного диабета 2 типа. В ходе множества исследований был выявлен выраженный эффект в виде снижения массы тела, после чего один из препаратов был зарегистрирован для лечения ожирения независимо от наличия или отсутствия у пациента сахарного диабета 2 типа. Препарат противопоказан при медуллярном раке щитовидной железы, почечной и печёночной недостаточности, депрессии, у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.
Среди агонистов ГПП1 стоит отметить всеми любимый препарат «Оземпик».
Во избежание отсутствия эффекта от лечения, появления нежелательных лекарственных реакций и нанесения угрозы здоровью, не стоит заниматься самолечением.