«Оземпик» и другие препараты для похудения — как работают?

Почему возникает ожирение

Причины возникновения ожирения можно разделить на 2 большие группы:

первичное (то, которое возникало вследствие дисбаланса между потреблением и расходом энергии),

вторичное (вследствие генетических дефектов, опухолей головного мозга, психиатрических заболеваний, при заболеваниях надпочечников, гипофиза, щитовидной железы, приёме лекарственных средств).

Лечение ожирения необходимо проводить комплексно, чтобы достичь максимального эффекта. Пациентам необходимо начинать с модификации образа жизни и нормализации режима и характера питания, внедрения и расширения физической активности.

Приём лекарственных препаратов для лечения ожирения рекомендован пациентам, которые не могут достичь клинически значимого снижения массы тела на фоне немедикаментозных методов лечения и/или на этапе удержания достигнутого результата.

Какими препаратами лечится ожирение

В качестве медикаментозной терапии для лечения ожирения существует несколько групп препаратов:

Ингибиторы липазы (Орлистат), самые первые препараты для снижения массы тела. В основе механизма их действия лежит процесс блокирования фермента в желудочно-кишечном тракте, который расщепляет жиры. В итоге жир не расщепляется и не попадает в кровь, а выводится в неизменном виде. Такие препараты подойдут пациентам с хроническими запорами, так как один из побочных эффектов — диарея.

Препарат противопоказан при острых панкреатитах и заболеваниях, сопровождающихся диареей, синдромом хронической мальабсорбции, холестазом. Выраженность и продолжительность побочных эффектов напрямую зависят от приверженности пациентов лечению и соблюдения рекомендаций по ограничению жиров в пище.

Ингибиторы обратного захвата серотонина, норадреналина и допамина (Сибутрамин). Это препараты центрального действия, которые регулируют центр голода и насыщения. Препарат выписывается строго по рецепту врачом, так как имеет множество противопоказаний и нежелательных лекарственных реакций. Поэтому, если препарат подошёл вашей соседке или подруге, то это ещё не означает, что он также хорошо подойдёт и вам.

Противопоказан при неконтролируемом течении артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, декомпенсации хронической сердечной недостаточностью, нарушениях ритма сердца, цереброваскулярных заболеваниях, при тяжелых поражениях печени и почек, психических заболеваниях, тиреотоксикозе, феохромоцитоме.

К третьей группе стоит отнести агонисты рецепторов ГПП1 (Лираглутид). Это одни из самых современных препаратов в лечении ожирения. Среди множества механизмов действия можно выделить создание ощущения наполненного желудка. Изначально данная группа препаратов была изобретена для лечения сахарного диабета 2 типа. В ходе множества исследований был выявлен выраженный эффект в виде снижения массы тела, после чего один из препаратов был зарегистрирован для лечения ожирения независимо от наличия или отсутствия у пациента сахарного диабета 2 типа. Препарат противопоказан при медуллярном раке щитовидной железы, почечной и печёночной недостаточности, депрессии, у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Среди агонистов ГПП1 стоит отметить всеми любимый препарат «Оземпик».

Во избежание отсутствия эффекта от лечения, появления нежелательных лекарственных реакций и нанесения угрозы здоровью, не стоит заниматься самолечением.