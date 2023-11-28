Пациент чуть не умер от инфаркта, несмотря на хорошую ЭКГ. Это что за беспредел?
Оказывается, надеяться на ЭКГ и прикладывать её ко всем больным местам не стоит — помощи будет мало. Звучит абсурдно, но именно так и выглядят для врачей пациенты, которые игнорируют своё самочувствие и опасные симптомы просто потому, что какое-то время назад у них была хорошая кардиограмма. И одному россиянину это едва не стоило жизни.
Кардиолог Константин Крулёв рассказал случай из практики, который наглядно показывает заблуждение некоторых россиян. Он три года наблюдал возрастного пациента с высоким холестерином и образованием бляшек в артериях шеи. Мужчина пил препараты и ходил на регулярные чекапы. Именно поэтому его не смутили странные симптомы.
Почувствовав боль в груди, то стихающую, то усиливающуюся, и сильный страх смерти, он позвонил своему врачу. Крулёв потребовал вызвать скорую, потому что заподозрил инфаркт по очень очевидным симптомам. Но пациент был уверен, что врач ошибается, потому что свежая ЭКГ была вполне хорошей.
В итоге мужчина вызвал скорую через несколько дней и еле успел — врачи спасли его в последний момент. Поэтому Крулёв решил напомнить россиянам, что кардиограмма показывает состояние сердца в данный момент и его общее состояние, но она никак не считается гарантией того, что инфаркт не произойдёт в ближайшее время. Прихватить сердце может и через час, и через день, и через год после неё. Поэтому игнорировать своё самочувствие никак нельзя.
Пенсионерам нужно регулярно делать ЭКГ, чтобы отслеживать состояние сердца. Какие ещё анализы и проверки нужно делать в солидном возрасте — смотрите тут.