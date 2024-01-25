Панацея с эффектом плацебо. Россиянам напомнили, почему не стоит доверять гомеопатии
Врачи и фармацевты, проповедующие эффективность гомеопатии, считают её практически панацеей. Гомеопатические препараты назначают при самом широком спектре заболеваний. Среди них:
- болезни опорно-двигательного аппарата: заболевания суставов и позвоночника, артриты, артрозы, остеохондроз, радикулит, грыжа диска;
- болезни сосудов: эндартериит и атеросклероз, артериальная гипертония и вегетососудистая дистония;
- мигрени, головные боли, головокружения, невралгии;
- сердечные болезни: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, аритмия, сердечная недостаточность, тахикардия, брадикардия;
- заболевания органов дыхания: бронхиальная астма, бронхиты, пневмония, эмфизема лёгких;
- кожные болезни: нейродермиты, псориаз, аллергические дерматиты, экзема;
- любые формы аллергии;
- нервно-психологические проблемы: неврозы, депрессии, повышенная утомляемость, бессонница, сниженный фон настроения;
- гинекологические болезни: нарушения цикла, предменструальный синдром, эндометрит, аднексит, болезненные менструации;
- урологические заболевания: простатит и аденома простаты, цистит и цисталгия, уретрит.
Тем не менее, в 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН выпустила меморандум, который признаёт гомеопатию лженаукой. В этом российские учёные сходятся с большей частью международного научно-медицинского сообщества.
Основная претензия современной науки и медицины к гомеопатии — в недоказуемости эффективности препаратов и невозможности проверить, выздоровел ли пациент из-за попадания в организм воды или сахара, когда-либо контактировавшего с действующим веществом, или из-за эффекта плацебо. Ведь «после» не значит «вследствие».
Главное отличие гомеопатических препаратов от препаратов доказательной медицины — это принцип. Если классические лекарственные препараты исследованы, они не вызывают симптомы, подобные заболеванию, а наоборот, есть данные, есть клинические доказательства, что применение этого лекарственного препарата помогает справиться с заболеванием или с его симптомом. А в плане гомеопатии логический принцип работает с точностью до наоборот.
Второе главное отличие — это то, что очень ограничены данные, которые подтверждают клиническую эффективность гомеопатических препаратов. То есть современная медицина классическая, доказательная строится на том, что, прежде чем применять какой-то способ лечения, нужно доказать, что он эффективен и что он безопасен. В плане гомеопатии есть исследования, но к ним очень большой вопрос по качеству доказательств.
Лженаукой гомеопатию в нашей стране признали именно по этой причине — потому что нет веских, основательных доказательств того, что эта наука работает и каким-то образом помогает человеку.
Защитники гомеопатического метода обычно приводят следующие доводы в пользу гомеопатии, которые, впрочем, легко опровергаются сторонниками доказательной медицины.
- Гомеопатия эффективна за счёт эффекта плацебо. Проблема в том, что плацебо само по себе не используется как лекарство, а является способом честно оценить эффективность другого лекарства в сравнении с помощью слепого исследования.
- Мне (моему знакомому) помогло. Как уже упоминалось, «после» не значит «вследствие». Качественные клинические исследования проводятся на больших выборках, а частные случаи — не показатель.
- Гомеопаты используют индивидуальный подход, поэтому к гомеопатии неприменимы классические клинические исследования». Это не отменяет того, что гомеопатические средства высокого разведения не имеют действующего вещества, поэтому всех пациентов с разными диагнозами лечат одинаковыми по составу пустышками.
- У воды есть память, поэтому она помнит и сохраняет действующее вещество. В этом случае непонятно, почему вода сохраняет только хорошие вещества, хотя любая вода за множество циклов круговорота контактирует с большим количеством веществ, например, в канализации.
- Гомеопатия безвредна. Действительно, гомеопатией сложно навредить пациенту, если у него, конечно, нет сахарного диабета, при котором надо контролировать количество сахара.
«Так как очень большое разведение исходного вещества происходит при создании гомеопатического препарата, лечение ими является в общем и целом безопасным (как правило, безопасным)», — уточнила Валерия Тхорикова.
Однако не стоит расслабляться, ведь отсутствие лечения и замена нормального лечения гомеопатическим может стоить пациенту здоровья и даже жизни.