Панацея с эффектом плацебо. Россиянам напомнили, почему не стоит доверять гомеопатии

Главное отличие гомеопатических препаратов от препаратов доказательной медицины — это принцип. Если классические лекарственные препараты исследованы, они не вызывают симптомы, подобные заболеванию, а наоборот, есть данные, есть клинические доказательства, что применение этого лекарственного препарата помогает справиться с заболеванием или с его симптомом. А в плане гомеопатии логический принцип работает с точностью до наоборот.

Второе главное отличие — это то, что очень ограничены данные, которые подтверждают клиническую эффективность гомеопатических препаратов. То есть современная медицина классическая, доказательная строится на том, что, прежде чем применять какой-то способ лечения, нужно доказать, что он эффективен и что он безопасен. В плане гомеопатии есть исследования, но к ним очень большой вопрос по качеству доказательств.

Лженаукой гомеопатию в нашей стране признали именно по этой причине — потому что нет веских, основательных доказательств того, что эта наука работает и каким-то образом помогает человеку.