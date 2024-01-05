Здоровье
00:10, 05 января 2024
2 мин.

Паника от губки или лотоса. Как распознать у себя трипофобию

Если у вас возникает беспричинная паника или необъяснимое отвращение, когда вы смотрите на что-то, испещрённое дырами, скорее всего, вы страдаете от боязни повторяющихся отверстий — трипофобии. Эта специфическая фобия отнюдь не редкая, однако мало кто отдаёт себе отчёт в том, что накатывающий иногда дискомфорт имеет такие корни. Рассказываем, как распознать у себя трипофобию.

Паника от губки или лотоса. Как распознать у себя трипофобию
© freepik.com/vecmes

По характеру проявлений трипофобия очень схожа с паническими атаками, в некоторых случаях она может вызывать также депрессию, раздражительность и проблемы со сном. Чем ближе человек стоит к предмету с дырочками или к его изображению, тем выше для него шанс испытать негативную реакцию. Вызвать приступ трипофобии могут:

  • хлеб или выпечка с семечками;
  • сыр с дырочками;
  • ягоды и фрукты с мелкими семечками (малина, клубника, киви, гранаты);
  • пчелиные соты;
  • пористый шоколад;
  • пупырчатая плёнка;
  • конденсат на стекле;
  • взбитая пенка;
  • поверхность коралла;
  • угревая сыпь;
  • расширенные поры на коже;
  • созревший подсолнух;
  • семенная коробочка лотоса;
  • глаза насекомых;
  • подошва обуви;
  • губка.

Симптомы, указывающие на трипофобию:

  • чувство сильного отвращения;
  • беспокойство;
  • ощущение мурашек по коже (или кожный зуд);
  • озноб;
  • сухость во рту;
  • удушье;
  • учащённое сердцебиение (или дыхание);
  • бледность кожных покровов;
  • тошнота;
  • головокружение вплоть до потери сознания;
  • приступы паники;
  • гипергидроз (повышенное потоотделение);
  • дрожь (или тремор);
  • другие негативные эмоции и ощущения.

Если вы замечаете за собой два и более признака гиперреакции на характерные предметы и изображения, вы можете обратиться за профессиональной помощью к психологам и психиатрам, чтобы под контролем специалиста встретиться лицом к лицу со своим страхом и побороть его.

Или можно попробовать справиться самостоятельно. Для начала стоит найти и изучить информацию об этой фобии, попробовать различные техники, чтобы справиться с повышенной тревожностью. Известно, что правильное дыхание и техники релаксации помогают смягчить неприятные эффекты трипофобии.

Автор:Агата Юдина
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.