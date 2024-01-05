Паника от губки или лотоса. Как распознать у себя трипофобию
Если у вас возникает беспричинная паника или необъяснимое отвращение, когда вы смотрите на что-то, испещрённое дырами, скорее всего, вы страдаете от боязни повторяющихся отверстий — трипофобии. Эта специфическая фобия отнюдь не редкая, однако мало кто отдаёт себе отчёт в том, что накатывающий иногда дискомфорт имеет такие корни. Рассказываем, как распознать у себя трипофобию.
По характеру проявлений трипофобия очень схожа с паническими атаками, в некоторых случаях она может вызывать также депрессию, раздражительность и проблемы со сном. Чем ближе человек стоит к предмету с дырочками или к его изображению, тем выше для него шанс испытать негативную реакцию. Вызвать приступ трипофобии могут:
- хлеб или выпечка с семечками;
- сыр с дырочками;
- ягоды и фрукты с мелкими семечками (малина, клубника, киви, гранаты);
- пчелиные соты;
- пористый шоколад;
- пупырчатая плёнка;
- конденсат на стекле;
- взбитая пенка;
- поверхность коралла;
- угревая сыпь;
- расширенные поры на коже;
- созревший подсолнух;
- семенная коробочка лотоса;
- глаза насекомых;
- подошва обуви;
- губка.
Симптомы, указывающие на трипофобию:
- чувство сильного отвращения;
- беспокойство;
- ощущение мурашек по коже (или кожный зуд);
- озноб;
- сухость во рту;
- удушье;
- учащённое сердцебиение (или дыхание);
- бледность кожных покровов;
- тошнота;
- головокружение вплоть до потери сознания;
- приступы паники;
- гипергидроз (повышенное потоотделение);
- дрожь (или тремор);
- другие негативные эмоции и ощущения.
Если вы замечаете за собой два и более признака гиперреакции на характерные предметы и изображения, вы можете обратиться за профессиональной помощью к психологам и психиатрам, чтобы под контролем специалиста встретиться лицом к лицу со своим страхом и побороть его.
Или можно попробовать справиться самостоятельно. Для начала стоит найти и изучить информацию об этой фобии, попробовать различные техники, чтобы справиться с повышенной тревожностью. Известно, что правильное дыхание и техники релаксации помогают смягчить неприятные эффекты трипофобии.