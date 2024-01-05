Паника от губки или лотоса. Как распознать у себя трипофобию

По характеру проявлений трипофобия очень схожа с паническими атаками, в некоторых случаях она может вызывать также депрессию, раздражительность и проблемы со сном. Чем ближе человек стоит к предмету с дырочками или к его изображению, тем выше для него шанс испытать негативную реакцию. Вызвать приступ трипофобии могут:

хлеб или выпечка с семечками;

сыр с дырочками;

ягоды и фрукты с мелкими семечками (малина, клубника, киви, гранаты);

пчелиные соты;

пористый шоколад;

пупырчатая плёнка;

конденсат на стекле;

взбитая пенка;

поверхность коралла;

угревая сыпь;

расширенные поры на коже;

созревший подсолнух;

семенная коробочка лотоса;

глаза насекомых;

подошва обуви;

губка.

Симптомы, указывающие на трипофобию:

чувство сильного отвращения;

беспокойство;

ощущение мурашек по коже (или кожный зуд);

озноб;

сухость во рту;

удушье;

учащённое сердцебиение (или дыхание);

бледность кожных покровов;

тошнота;

головокружение вплоть до потери сознания;

приступы паники;

гипергидроз (повышенное потоотделение);

дрожь (или тремор);

другие негативные эмоции и ощущения.

Если вы замечаете за собой два и более признака гиперреакции на характерные предметы и изображения, вы можете обратиться за профессиональной помощью к психологам и психиатрам, чтобы под контролем специалиста встретиться лицом к лицу со своим страхом и побороть его.

Или можно попробовать справиться самостоятельно. Для начала стоит найти и изучить информацию об этой фобии, попробовать различные техники, чтобы справиться с повышенной тревожностью. Известно, что правильное дыхание и техники релаксации помогают смягчить неприятные эффекты трипофобии.