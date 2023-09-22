Пастернак вместо картошки. Россиянам рассказали, чем заменить любимый овощ

Картофель был и остаётся основой питания жителей России. Мы едим картошку в любом виде — жареном, варёном, делаем из неё пюре. А в заведениях быстрого питания можно заказать картошку фри. А уж сколько блюд с этим ингредиентом можно приготовить…

Тем не менее, не картофелем единым, как говорится. У этого продукта есть достойные альтернативы, которые в нашей стране большой популярностью пока не пользуются.

«Сладкий картофель» — не хуже обычного

Этот овощ ещё иногда называют «сладким картофелем». А всё благодаря фруктозе, сахарозе, и мальтозе в составе. Помимо углеводов, батат содержит витамины А, C и минеральные вещества кальций, фосфор, помогающие в укреплении организма, рассказал портал «Наше здоровье».

Ещё у овоща низкий гликемический индекс. Это означает, что он не вызывает скачки сахара в крови, что крайне важно для людей с сахарным диабетом. Да и калорийность у батата очень скромная — 60 ккал на 100 г. У картошки побольше — 77 ккал.

Батат на 30% состоит из крахмала. Вопреки расхожему мнению, крахмал — сложный углевод, полезный для организма. Подробнее о его свойствах мы рассказывали здесь.

Но есть у батата недостаток. Картошку, как известно, хранить можно в каких угодно условиях. А вот сладкий картофель не выдерживает холодов.

Топинамбур и сироп из него

Земляной грушей плод топинамбура называют из-за вытянутой грушевидной формы. Овощ не часто едят отдельно, нам больше знаком сироп топинамбура. А ведь в нём немало калия: в 100 г содержится около 400 мг.

Также в овоще есть кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Кроме этого, в «земляной груше» встречаются фолат и холин. Что касается сиропа, то вот как он влияет на организм:

восстанавливает микрофлору кишечника,

стабилизирует давление

повышает гемоглобин,

понижает уровень сахара,

устраняет изжогу.

Но нужно быть осторожными с калорийностью топинамбура. В сыром виде у него, как и у батата— 61 ккал на 100 г. Но, если обжарить продукт, он станет «жирнее».

Пастернак — это не только пиастель.

Овощ ещё называют белой морковью, потому что внешне он очень похож на морковку, но при этом у него белый цвет.

Слово «пастернак» — происходит от латинского названия растения pastināca sativa, которое в свою очередь, происходит от pastināre — «копать». А вот фамилия Бориса Пастернака — предположительно, происходит от названия деревни Пастернаки. Почему так называли деревню и есть ли там связь с овощем — остаётся только догадываться.

В корнеплоде пастернака содержатся витамины (С, В1, В2, В6, РР), каротин, пектины, минеральные соли, эфирные масла, придающие пастернаку специфический запах. Также овощ полезен «сердечникам» за счёт высокого содержания калия — 350-400 мг в 100 г.

А ещё пастернаком легко надолго наесться, потому что овощ богат клетчаткой, отметили специалисты. Калорийность у него меньше, чем у картошки — Низкая калорийность около 70 ккал в 100 г.

Пастернак можно сварить в горячей воде, добавлять к супам и тушёным блюдам. Ещё из него делают пюре — варят корень, измельчают его и смешивают с маслом, сливками и специями.