Пастернак вместо картошки. Россиянам рассказали, чем заменить любимый овощ
Картошка настолько популярный продукт, что кажется, будто никаких достойных альтернатив ему нет. Но это не так, рассказал портал Роспотребнадзора «Наше здоровье». Взять хотя бы такой овощ, как пастернак (белая морковь). О нём некоторые даже ничего не слышали, хотя выращивать и употреблять в пищу его начали куда раньше картофеля. В нём много витаминов, минералов и меньше калорий, чем в картошке. Чем ещё можно заменить любимый овощ?
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Картофель был и остаётся основой питания жителей России. Мы едим картошку в любом виде — жареном, варёном, делаем из неё пюре. А в заведениях быстрого питания можно заказать картошку фри. А уж сколько блюд с этим ингредиентом можно приготовить…
Тем не менее, не картофелем единым, как говорится. У этого продукта есть достойные альтернативы, которые в нашей стране большой популярностью пока не пользуются.
«Сладкий картофель» — не хуже обычного
Этот овощ ещё иногда называют «сладким картофелем». А всё благодаря фруктозе, сахарозе, и мальтозе в составе. Помимо углеводов, батат содержит витамины А, C и минеральные вещества кальций, фосфор, помогающие в укреплении организма, рассказал портал «Наше здоровье».
Ещё у овоща низкий гликемический индекс. Это означает, что он не вызывает скачки сахара в крови, что крайне важно для людей с сахарным диабетом. Да и калорийность у батата очень скромная — 60 ккал на 100 г. У картошки побольше — 77 ккал.
Батат на 30% состоит из крахмала. Вопреки расхожему мнению, крахмал — сложный углевод, полезный для организма. Подробнее о его свойствах мы рассказывали здесь.
Но есть у батата недостаток. Картошку, как известно, хранить можно в каких угодно условиях. А вот сладкий картофель не выдерживает холодов.
Топинамбур и сироп из него
Земляной грушей плод топинамбура называют из-за вытянутой грушевидной формы. Овощ не часто едят отдельно, нам больше знаком сироп топинамбура. А ведь в нём немало калия: в 100 г содержится около 400 мг.
Также в овоще есть кальций, железо, магний, фосфор, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Кроме этого, в «земляной груше» встречаются фолат и холин. Что касается сиропа, то вот как он влияет на организм:
- восстанавливает микрофлору кишечника,
- стабилизирует давление
- повышает гемоглобин,
- понижает уровень сахара,
- устраняет изжогу.
Но нужно быть осторожными с калорийностью топинамбура. В сыром виде у него, как и у батата— 61 ккал на 100 г. Но, если обжарить продукт, он станет «жирнее».
Пастернак — это не только пиастель.
Овощ ещё называют белой морковью, потому что внешне он очень похож на морковку, но при этом у него белый цвет.
Слово «пастернак» — происходит от латинского названия растения pastināca sativa, которое в свою очередь, происходит от pastināre — «копать». А вот фамилия Бориса Пастернака — предположительно, происходит от названия деревни Пастернаки. Почему так называли деревню и есть ли там связь с овощем — остаётся только догадываться.
В корнеплоде пастернака содержатся витамины (С, В1, В2, В6, РР), каротин, пектины, минеральные соли, эфирные масла, придающие пастернаку специфический запах. Также овощ полезен «сердечникам» за счёт высокого содержания калия — 350-400 мг в 100 г.
А ещё пастернаком легко надолго наесться, потому что овощ богат клетчаткой, отметили специалисты. Калорийность у него меньше, чем у картошки — Низкая калорийность около 70 ккал в 100 г.
Пастернак можно сварить в горячей воде, добавлять к супам и тушёным блюдам. Ещё из него делают пюре — варят корень, измельчают его и смешивают с маслом, сливками и специями.