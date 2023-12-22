Врач назвала 3 самых опасных подарка для ребёнка
Часто родители, пытаясь порадовать своё чадо к празднику, ищут какие-нибудь особенные подарки. Желание порадовать своего малыша понятно. Но с подарками нужно быть осторожными в первую очередь не из страха разбаловать ребёнка, а потому, что они могут навредить здоровью. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала 3 самые опасные игрушки для детей. Исключите их из списка новогодних подарков.
Один из самых опасных подарков — магнитный куб. Такая игрушка состоит из нескольких десятков небольших шариков, которые можно использовать по отдельности, а значит, легко проглотить. Это может закончиться даже смертью, предупредила педиатр.
Второй опасный предмет — игрушечное оружие. Пули от него могут угодить в глаз. А если такая игрушка оснащена лазером, ребёнок может получить ожог сетчатки.
Иногда детям дарят игрушки с пропеллером. Но дело в том, что они предназначены для подростков. Ребёнок помладше может просто заиграться и поставить руки под лопасти. Это чревато серьёзными травмами, привели советы педиатра в «Институте детства».
Тщательно выбирать нужно не только обычные, но и сладкие подарки для детей. Безусловно, каждый малыш мечтает о целом мешке сладостей. Но у таких подарков есть своя норма.