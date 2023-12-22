Врач назвала 3 самых опасных подарка для ребёнка

Один из самых опасных подарков — магнитный куб. Такая игрушка состоит из нескольких десятков небольших шариков, которые можно использовать по отдельности, а значит, легко проглотить. Это может закончиться даже смертью, предупредила педиатр.

Второй опасный предмет — игрушечное оружие. Пули от него могут угодить в глаз. А если такая игрушка оснащена лазером, ребёнок может получить ожог сетчатки.

Иногда детям дарят игрушки с пропеллером. Но дело в том, что они предназначены для подростков. Ребёнок помладше может просто заиграться и поставить руки под лопасти. Это чревато серьёзными травмами, привели советы педиатра в «Институте детства».

Тщательно выбирать нужно не только обычные, но и сладкие подарки для детей. Безусловно, каждый малыш мечтает о целом мешке сладостей. Но у таких подарков есть своя норма.