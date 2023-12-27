Педиатр объяснил, что не так с популярными народными средствами защиты от простуды

Наши родители считали, что, если попарить ноги в тёплой воде с горчицей, простуда мигом пройдёт. На самом деле, если вирус уже проник в организм, такой процедурой его оттуда точно не прогонишь, как и банками на спине и носками с горчицей.

Амулет из чеснока на шее тоже никак не защитить ребёнка от простуды, как и поход в соляную пещеру.

Ещё одно распространённое заблуждение, что ребёнку нельзя давать мороженое, иначе он заболеет ангиной. Если малыш и правда ею болеет, холодный десерт, наоборот, сможет снять воспаление и облегчит боль. Конечно, в разумных количествах.

Из страха, что ребёнок простудится, многие закупоривают окна в доме. Но причина простуды не свежий воздух, а вирусы и бактерии, напомнил педиатр.

Это же касается и прохладного пола — заболеть от него невозможно, так что бесполезно силком натягивать на ребёнка тапки, если ему не нравится в них ходить, написал Бессмертный в своём телеграм-канале.

Детские простуды — это часть естественного формирования иммунитета у ребёнка. Именно поэтому дети довольно часто простужаются. Как взрослым понять, подхватят ли они простуду от ребёнка? Есть два верных признака.