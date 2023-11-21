20:40, 21 ноября 2023
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Педикюр зимой — это не бред. Врач привела 5 убедительных аргументов
Обычно ногти на пальцах ног красят летом (и обычно этим занимаются девушки). Зимой их никто не видит, поэтому на эстетику того, что спрятано под носками, часто забивают. Однако врачи говорят, что педикюр стоит делать круглый год, притом не только женщинам, но и мужчинам. Единственный нюанс — это должен быть не обычный, а медицинский педикюр.
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Подолог Анна Горчакова рассказала «Доктору Питеру», что медицинский педикюр делают для:
- профилактики грибка и инфекционных заболеваний;
- борьбы с мозолями и натоптышами;
- стимулирования кровообращения стоп.
Ещё две причины пойти на процедуру — она поможет избавить ноги от неприятного запаха, а также не даст ногтям врасти в кожу. А такое часто бывает, когда их стригут непрофессиональной рукой.