Педикюр зимой — это не бред. Врач привела 5 убедительных аргументов

Обычно ногти на пальцах ног красят летом (и обычно этим занимаются девушки). Зимой их никто не видит, поэтому на эстетику того, что спрятано под носками, часто забивают. Однако врачи говорят, что педикюр стоит делать круглый год, притом не только женщинам, но и мужчинам. Единственный нюанс — это должен быть не обычный, а медицинский педикюр.