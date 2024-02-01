Пенсионер пожаловался врачам на лёгкий кашель и спас себе жизнь

Оказалось, что в правом лёгком мужчины был «грибковый шар» из споров плесени. Эта редкая патология называется аспергиллома. Встречается она, как правило, у тех, кто живёт в неблагоприятных бытовых условиях или работает на вредном производстве.

Другое лёгкое у пенсионера зажало диафрагмой, поэтому он не мог полноценно дышать.

Сейчас мужчину уже выписали после успешного лечения. Как отметили врачи, если бы он вовремя не забил тревогу, всё могло быть куда печальней.

Ранее 18-летний россиянин пожаловался врачам на круглое образование на шее, которое не болело, но выглядело так себе. Оказалось, у юноши выросли жабры.