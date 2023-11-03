Перечислены 6 доступных фруктов, которые помогают бороться с простудой

Яблоки. По словам экспертов, они содержат клетчатку и антиоксиданты, из-за чего плоды помогают поддерживать ваше общее самочувствие.

Лимоны. Богаты витамином С, который укрепляет иммунную систему и ускоряет выздоровление. Если нет проблем с желудком, можно добавить лимонный сок в теплую воду или чай, это окажет успокаивающее и противовоспалительное действие на горло.

Бананы. Это вообще суперфуд. Плоды легко перевариваются и содержат много калия. А он помогает при потере жидкости во время болезни.

Апельсины. Содержат тот самый витамин С и в целом много жидкости. В период простуды это не будет лишним.

Киви. Отличный источник витамина С и К. Последний способствует заживлению ран и воспалений.

Ананас. Содержит фермент бромелайн, который оказывает противовоспалительное действие и помогает облегчить кашель и боль в горле.

Ранее врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Линар Яруллов рассказал, что в сезон простуд важно придерживаться разнообразного питания. Идеальным будет способ тарелки. Это когда мы условную тарелку делим на три части: 50% — зелень, овощи, 25% — белки, 25% — углеводы.

Ещё один важный элемент поддержки организма — профилактическая вакцинация. Ну и, конечно, не стоит забывать о физической активности. Находите на неё хотя бы 20 минут в день.