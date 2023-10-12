Перечислены 6 продуктов, которые на самом деле не опасны для фигуры

Картофель

У этого плода плохая репутация. А зря. По словам экспертов, средняя картофелина содержит всего 110 калорий и не содержит жира. Зато там есть вода и пять грамм клетчатки. А ещё калий и витамин С. Если есть картофель в отварном виде, слегка остывшим, без излишне жирных добавок, вы получите «реальный бонус к потере веса», так как в картошке в этом случае будет содержаться «благоприятный для похудения крахмал».

«Резистентный крахмал действует как пребиотик, который питает пробиотики в кишечнике, помогая улучшить здоровье микробиома. Чем здоровее микробиом, тем легче похудеть», — отметили нутрициологи.

Кукуруза

В одном початке содержится примерно 100 калорий и три грамма клетчатки. Хороший набор, учитывая, что кукуруза помогает обмануть ваш мозг, так как обычно все долгно пережёвывают плоды-зерновки. В итоге, по словам нутрициологов, «у вашего мозга есть больше времени, чтобы получить сигнал о том, что вы поели».

Хлеб

Отказываться от всего хлеба — плохая идея. Если вы следите за фигурой, лучше иметь на столе цельнозерновой хлеб. Обычно один его ломтик содержит всего от 110 до 120 калорий и быстро насыщает. «Это имеет большое значение, поскольку когда люди чувствуют себя лишёнными углеводов, то в итоге они переусердствуют или злоупотребляют рафинированными углеводами или сахаром, действительно нанося большой ущерб своей талии», — отмечают нутрициологи.

Свёкла

Небольшой плод свёклы содержит всего 35 калорий, 2,5 грамма клетчатки и много воды. Ну и немного сахара. Но это не страшно, так как питательные вещества, которые есть в этом овоще, быстро насыщают, могут помочь организму в процессе детоксикации и полезны для сосудов, отметили нутрициологи.

Морковь

Две средние морковки содержат 48 калорий, 4 грамма клетчатки, а также полезные вещества. Например, бета-каротин, обладающий противовоспалительным действием. При этом морковка содержит большое количество воды, что повышает уровень гидратации организма и помогает вам чувствовать себя сытыми, отметили нутрициологи. По их словам, сырая морковь занимает низкое место по гликемическому индексу (ГИ) (16 из 100 для сырой моркови), показывающему, насколько быстро продукты повышают уровень сахара в крови после еды. В общем, отличный продукт.

Бананы

Вы, вероятно, слышали, что бананы содержат много сахаров и очень калорийны. В целом это близко к правде. Но тут есть нюанс: недозрелые бананы намного полезнее для поддержания фигуры, чем их жёлтые собратья: в них много клетчатки и они менее калорийны. «Недозрелые бананы содержат устойчивый крахмал, который не переваривается и помогает блокировать усвоение углеводов, что, очевидно, важно, когда дело доходит до похудения. Было обнаружено, что резистентный крахмал улучшает чувствительность к инсулину, что имеет большое значение, потому что нечувствительность к инсулину связана с увеличением веса», — отметили эксперты.