Перекись водорода смертельно опасна? Да, при определённых условиях

Исследование, посвящённое влиянию перекиси водорода на человеческий организм, опубликовали в медицинском журнале Annals of Emergency Medicine.

В течение 10 лет учёные наблюдали за 294 пациентами, которые частенько пользовались перекисью. В итоге 40 участников исследования схлопотали инсульт, а ещё 20 умерли или стали инвалидами.

Итог эксперимента такой: употребление внутрь более 3 мл перекиси может убить человека и спровоцировать развитие рака, но при обеззараживании ран она действительно крайне эффективна.

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