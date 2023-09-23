Перекись водорода смертельно опасна? Да, при определённых условиях
Перекись водорода — средство, которое можно найти в любой аптеке. Этот раствор прекрасно помогает обеззараживать ранки и царапины, и именно с этой целью его использует большинство людей. Однако в интернете уже давненько появляются различные статьи и ролики, в которых рассказывается о поистине чудодейственных свойствах перекиси: якобы она лечит рак, СПИД, болезни сердца и мозга. Всё это, разумеется, неправда. Более того, перекись при определённых условиях сама может вызвать рак.
Исследование, посвящённое влиянию перекиси водорода на человеческий организм, опубликовали в медицинском журнале Annals of Emergency Medicine.
В течение 10 лет учёные наблюдали за 294 пациентами, которые частенько пользовались перекисью. В итоге 40 участников исследования схлопотали инсульт, а ещё 20 умерли или стали инвалидами.
Итог эксперимента такой: употребление внутрь более 3 мл перекиси может убить человека и спровоцировать развитие рака, но при обеззараживании ран она действительно крайне эффективна.
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