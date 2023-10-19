Здоровье
05:00, 19 октября 2023
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Петербуржец выпил вечером пивка и впал в алкогольную кому

Минздрав, конечно, предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Но сколько выпил 41-летний Теймураз, мы не знаем. Факт один — столько, сколько его организм не смог, что называется, переварить. Вечер с пенным напитком для него закончился реанимацией и токсикологической комой. Подробности этой истории рассказал телеграм-канал Shot.

Петербуржец выпил вечером пивка и впал в алкогольную кому
© Freepik/DCStudio

По информации Shot, в понедельник мужчина пил пиво в квартире на проспекте Ветеранов и ему стало плохо. Утром во вторник его лежащим на полу нашла жена. Она и вызвала скорую помощь.

В тяжёлом состоянии Теймураза привезли в больницу. Диагноз — токсикологическая кома.

Какое именно пиво пил мужчина и сколько, неизвестно. По данным питерского издания 78.ru, он лишь успел сказать жене, что выпил «пива».

Мужчина — в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в коме и с острым отравлением, уточнил телеграм-канал.

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