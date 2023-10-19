Петербуржец выпил вечером пивка и впал в алкогольную кому

По информации Shot, в понедельник мужчина пил пиво в квартире на проспекте Ветеранов и ему стало плохо. Утром во вторник его лежащим на полу нашла жена. Она и вызвала скорую помощь.

В тяжёлом состоянии Теймураза привезли в больницу. Диагноз — токсикологическая кома.

Какое именно пиво пил мужчина и сколько, неизвестно. По данным питерского издания 78.ru, он лишь успел сказать жене, что выпил «пива».

Мужчина — в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в коме и с острым отравлением, уточнил телеграм-канал.