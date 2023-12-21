Пик тридемии. Врач объяснил, кому в России грозит тройная эпидемия

Он объяснил, что за последние две недели заболеваемость сильнее всего выросла в столичных и центральных регионах.

«Мы на пике находимся. Москва и Санкт-Петербург уже на пике этой тридемии, остальные регионы где-то подбираются к этому пику», — сказал иммунолог.

Растёт заболеваемость в Московской, Рязанской, Калужской, Тульской областях.

При этом коронавирус, грипп и ОРВИ — это ещё не весь список.

«На самом деле сочетание идёт и коронавирусной, и гриппозной, и острых респираторных вирусных инфекций. К ним присоединяются респираторные бактериальные инфекции — то, что называется ОРЗ», — объяснил Болибок.

Но, по его мнению, опаснее всего всё ещё коронавирус. Кстати, в Санкт-Петербурге уже ввели обязательный масочный режим.