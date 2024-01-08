Пиявки не спасут. Врач развеял 9 мифов о сахарном диабете

Самые распространённые мифы о диабете:

Диабет можно вылечить, причём иногда просто диетой. На самом деле диабет — хроническое заболевание, которое раз и навсегда вылечить невозможно. Но если выполнять указания врача и поддерживать уровень глюкозы, взять его под контроль вполне реально.

Чем дольше не переходишь на инсулин, тем лучше. Назначение инсулина не означает, что болезнь перешла в более тяжёлую стадию. Это лишь выбор оптимального способа для поддержания нужного уровня сахара в крови.

После стабилизации уровня сахара можно устроить «лекарственные каникулы». Как только пациент прекращает приём препаратов для снижения сахара или забивает на рекомендации по питанию, болезнь начинает прогрессировать.

Нужно постоянно «прокапываться» и «чистить сосуды» в больнице. Нет лекарственных средств для «очистки» сосудов. Диабетикам нужны препараты, которые тормозят синтез холестерина и уменьшают размер холестериновых бляшек в сосудах. Капельницы — это не панацея.

Народные средства помогают лучше лекарств. Эффективность БАДов, растительных препаратов и многих «лечебных» методик вроде гирудотерапии (лечение пиявками) не доказана. В лучшем случае эффекта от этого просто не будет, предупредил врач.

Можно есть топинамбур вместо уколов инсулина. В топинамбуре содержится не инсулин, а инулин. При диабете земляную грушу можно есть, но лекарственную терапию при этом отменять нельзя.

При сахарном диабете толстеют из-за гормональных нарушений. Лишний вас не берётся из воздуха. Это результат того, что потребление энергии превышает её расход, так что вес можно и нужно пробовать снижать.

Диабетикам обязательно нужно пить витамины. Сахарный диабет не вызывает дефицита каких бы то ни было витаминов, сказал Фадеев «Аргументам и фактам».