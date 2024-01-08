Пиявки не спасут. Врач развеял 9 мифов о сахарном диабете
Несмотря на то что сахарный диабет известен давно и неплохо исследован, вокруг него всё ещё полно неверной информации. Из-за этого такой диагноз многие воспринимают как приговор. На самом деле паниковать не стоит: с сахарным диабетом вполне можно жить, если правильно его лечить. Девять самых распространённых мифов о диабете развенчал директор клиники эндокринологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Валентин Фадеев.
Самые распространённые мифы о диабете:
Диабет можно вылечить, причём иногда просто диетой. На самом деле диабет — хроническое заболевание, которое раз и навсегда вылечить невозможно. Но если выполнять указания врача и поддерживать уровень глюкозы, взять его под контроль вполне реально.
Чем дольше не переходишь на инсулин, тем лучше. Назначение инсулина не означает, что болезнь перешла в более тяжёлую стадию. Это лишь выбор оптимального способа для поддержания нужного уровня сахара в крови.
После стабилизации уровня сахара можно устроить «лекарственные каникулы». Как только пациент прекращает приём препаратов для снижения сахара или забивает на рекомендации по питанию, болезнь начинает прогрессировать.
Нужно постоянно «прокапываться» и «чистить сосуды» в больнице. Нет лекарственных средств для «очистки» сосудов. Диабетикам нужны препараты, которые тормозят синтез холестерина и уменьшают размер холестериновых бляшек в сосудах. Капельницы — это не панацея.
Народные средства помогают лучше лекарств. Эффективность БАДов, растительных препаратов и многих «лечебных» методик вроде гирудотерапии (лечение пиявками) не доказана. В лучшем случае эффекта от этого просто не будет, предупредил врач.
Можно есть топинамбур вместо уколов инсулина. В топинамбуре содержится не инсулин, а инулин. При диабете земляную грушу можно есть, но лекарственную терапию при этом отменять нельзя.
При сахарном диабете толстеют из-за гормональных нарушений. Лишний вас не берётся из воздуха. Это результат того, что потребление энергии превышает её расход, так что вес можно и нужно пробовать снижать.
Диабетикам обязательно нужно пить витамины. Сахарный диабет не вызывает дефицита каких бы то ни было витаминов, сказал Фадеев «Аргументам и фактам».
Новые лекарства работают лучше старых. Назначить конкретный препарат может только врач. Если одному человеку помогло какое-то лекарство, не факт, что оно правильно сработает на другом, заключил эндокринолог.
Преддиабет — состояние, при котором углеводный обмен уже нарушен, но уровень сахара не настолько высокий, как при диабете. Специфических симптомов у него нет. Как же тогда узнать о грозящей опасности? Нужно сдать вот эти анализы.