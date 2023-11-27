Планируете ребёнка после 30 лет? Врач рассказал, будет ли рак в придачу

Чётко сказать, что может вызвать рак, а что нет — довольно сложно, потому что если бы врачи это знали, то люди бы просто перестали это делать и болеть. Однако есть условия, при которых риск онкологии повышается.

Заместитель директора НМИЦ онкологии им. Блохина, доктор медицинских наук Александр Петровский пояснил, что во время беременности повышается выработка эстрогена, а высокий эстроген считается одной из причин рака.

Но в то же время у мамочек, кормивших грудью, рак молочной железы возникает реже, чем у нерожавших женщин. Вот и думай теперь, что победит в итоге. Врач посоветовал не бояться рожать после 30, если хочется. А если боитесь рака, то можно просто почаще посещать специалистов для осмотра.

Зато что известно, так это точный способ снизить риск возникновения аж 13 видов онкологии. Надо просто не набирать вес или сбросить его, если есть лишние килограммы. Потому что ожирение повышает шансы заполучить рак на 23%.