Пластический хирург раскрыла, когда вернётся жир после липосакции

Могут быть осложнения после установки имплантов — это довольно редкое явление, но всё же такое встречается. Среди них разрыв или переворот импланта, образование вокруг него слишком плотной капсулы (капсулярная контрактура).

Ещё показанием к замене имплантов может стать желание пациентки поменять форму или размер груди, а также естественный фактор, связанный с изменениями тела:

− возрастные изменения, провоцирующие птоз молочных желёз (опущение и потеря упругости);

− растяжение тканей после резких скачков веса.

Каждую ситуацию доктор с пациенткой обсуждают индивидуально, чтобы найти оптимальный вариант решения. Но между первой и повторной операцией, как правило, должно пройти около года, так как тканям нужно время, чтобы восстановиться, а рубцам — сформироваться.

На сколько хватает липосакции

По словам Гауэр, при желании сделать эту операцию сначала рекомендуют прийти к желаемой цифре на весах, а уже потом оттачивать фигуру у пластического хирурга.