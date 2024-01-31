Здоровье
Опубликовано 31 января 2024, 06:00
2 мин.

Пластический хирург раскрыла, когда вернётся жир после липосакции

Маммопластика и липосакция — одни из самых популярных пластических операций в мире. И, конечно, каждой женщине хотелось бы получить результат раз и навсегда, но успех зависит от разных факторов, в том числе и от её здоровья и трудов. Как долго пациентка сможет радоваться результату этих вмешательств, рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.
Пластический хирург раскрыла, когда вернётся жир после липосакции
© Freepik/nensuria

На сколько хватает маммопластики

Срок службы имплантов зависит от разных факторов. Среди них — амортизация, нагрузки на верхний плечевой пояс и здоровье пациентки.

И так как импланты — это инородное тело для организма, для того чтобы они прижились, необходимы хорошая регенерирующая способность соединительных тканей и крепкий иммунитет.

По этим причинам ни один хирург не сможет дать чёткого ответа относительно того, как долго пациентка будет ходить с новой грудью — два года или двадцать лет.

Могут быть осложнения после установки имплантов — это довольно редкое явление, но всё же такое встречается. Среди них разрыв или переворот импланта, образование вокруг него слишком плотной капсулы (капсулярная контрактура).

Ещё показанием к замене имплантов может стать желание пациентки поменять форму или размер груди, а также естественный фактор, связанный с изменениями тела:

− возрастные изменения, провоцирующие птоз молочных желёз (опущение и потеря упругости);

− растяжение тканей после резких скачков веса.

Каждую ситуацию доктор с пациенткой обсуждают индивидуально, чтобы найти оптимальный вариант решения. Но между первой и повторной операцией, как правило, должно пройти около года, так как тканям нужно время, чтобы восстановиться, а рубцам — сформироваться.

На сколько хватает липосакции

По словам Гауэр, при желании сделать эту операцию сначала рекомендуют прийти к желаемой цифре на весах, а уже потом оттачивать фигуру у пластического хирурга.

Липосакция помогает локально откачать жир с проблемных зон, но это не альтернатива похудению и не способ борьбы с лишним весом.

Самые популярные места для липосакции — внутренняя и внешняя поверхность бёдер, бока, спина.

Один из самых распространённых мифов о липосакции — жир после операции вырастет в другом месте. На деле же в прооперированной зоне ткань фиброзируется и в дальнейшем, можно сказать, сдерживает появление новых жировых ловушек.

Поэтому если не следить за фигурой и пренебрегать физической активностью, жировые клетки точно так же, как и раньше, будут образовываться в организме, просто начнут иначе распределяться по телу, предупредила специалист.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.