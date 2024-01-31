Пластический хирург раскрыла, когда вернётся жир после липосакции
На сколько хватает маммопластики
Срок службы имплантов зависит от разных факторов. Среди них — амортизация, нагрузки на верхний плечевой пояс и здоровье пациентки.
И так как импланты — это инородное тело для организма, для того чтобы они прижились, необходимы хорошая регенерирующая способность соединительных тканей и крепкий иммунитет.
По этим причинам ни один хирург не сможет дать чёткого ответа относительно того, как долго пациентка будет ходить с новой грудью — два года или двадцать лет.
Могут быть осложнения после установки имплантов — это довольно редкое явление, но всё же такое встречается. Среди них разрыв или переворот импланта, образование вокруг него слишком плотной капсулы (капсулярная контрактура).
Ещё показанием к замене имплантов может стать желание пациентки поменять форму или размер груди, а также естественный фактор, связанный с изменениями тела:
− возрастные изменения, провоцирующие птоз молочных желёз (опущение и потеря упругости);
− растяжение тканей после резких скачков веса.
Каждую ситуацию доктор с пациенткой обсуждают индивидуально, чтобы найти оптимальный вариант решения. Но между первой и повторной операцией, как правило, должно пройти около года, так как тканям нужно время, чтобы восстановиться, а рубцам — сформироваться.
На сколько хватает липосакции
По словам Гауэр, при желании сделать эту операцию сначала рекомендуют прийти к желаемой цифре на весах, а уже потом оттачивать фигуру у пластического хирурга.
Липосакция помогает локально откачать жир с проблемных зон, но это не альтернатива похудению и не способ борьбы с лишним весом.
Самые популярные места для липосакции — внутренняя и внешняя поверхность бёдер, бока, спина.
Один из самых распространённых мифов о липосакции — жир после операции вырастет в другом месте. На деле же в прооперированной зоне ткань фиброзируется и в дальнейшем, можно сказать, сдерживает появление новых жировых ловушек.
Поэтому если не следить за фигурой и пренебрегать физической активностью, жировые клетки точно так же, как и раньше, будут образовываться в организме, просто начнут иначе распределяться по телу, предупредила специалист.