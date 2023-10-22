19:40, 22 октября 2023
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Как помочь себе во время ПМС: шпаргалка от врача
Вокруг предменструального синдрома в обществе существует много стереотипов и даже шуток: мол, женщина становится пороховой бочкой. Однако на деле многие могут по-настоящему месяц от месяца страдать в этот период цикла даже не подозревая, что можно это состояние облегчить. Эндокринолог DocMed Ольга Гуськова рассказала, почему ПМС возникает и что может помочь совладать с ним.
Частые симптомы при ПМС
- утомляемость
- раздражительность и перепады настроения
- изменения пищевого поведения (в виде тяги к сладкому и солёному)
- отёчность
- вздутие живота
- боль в молочных железах
Причины возникновения ПМС
Однозначного ответа, почему возникает ПМС, нет. Однако известны факторы, влияющие на состояние:
- циклические изменения уровня половых гормонов (физиологические колебания)
- колебания уровня серотонина (особенно у женщин с сезонным аффективным расстройством, депрессией и тревожным расстройством)
- генетическая предрасположенность
Некоторые женщины более чувствительны к изменениям уровня гормонов и нейромедиаторов в течение менструального цикла.
Как облегчить ПМС
- нормализация режима работы и отдыха, достаточный сон
- разнообразное сбалансированное питание (в частности продукты, содержащие магний и кальций, достаточное употребление клетчатки)
- регулярные занятия спортом/фитнесом могут снижать проявления ПМС
- антидепрессанты, особенно если диагностировано предменструальное дисфорическое расстройство
- комбинированные оральные контрацептивы определённого состава, подобрать их поможет врач-гинеколог
- работа с психологом (когнитивно-поведенческая терапия)
- если вы замечаете, что употребление кофеина в большом количестве влияет на симптомы, рекомендуется его снизить, а от курения и вовсе отказаться.