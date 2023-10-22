Здоровье
19:40, 22 октября 2023
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Как помочь себе во время ПМС: шпаргалка от врача

Вокруг предменструального синдрома в обществе существует много стереотипов и даже шуток: мол, женщина становится пороховой бочкой. Однако на деле многие могут по-настоящему месяц от месяца страдать в этот период цикла даже не подозревая, что можно это состояние облегчить. Эндокринолог DocMed Ольга Гуськова рассказала, почему ПМС возникает и что может помочь совладать с ним.

Как помочь себе во время ПМС: шпаргалка от врача
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Частые симптомы при ПМС

  • утомляемость
  • раздражительность и перепады настроения
  • изменения пищевого поведения (в виде тяги к сладкому и солёному)
  • отёчность
  • вздутие живота
  • боль в молочных железах

Причины возникновения ПМС

Однозначного ответа, почему возникает ПМС, нет. Однако известны факторы, влияющие на состояние:

  • циклические изменения уровня половых гормонов (физиологические колебания)
  • колебания уровня серотонина (особенно у женщин с сезонным аффективным расстройством, депрессией и тревожным расстройством)
  • генетическая предрасположенность

Некоторые женщины более чувствительны к изменениям уровня гормонов и нейромедиаторов в течение менструального цикла.

Как облегчить ПМС

  • нормализация режима работы и отдыха, достаточный сон
  • разнообразное сбалансированное питание (в частности продукты, содержащие магний и кальций, достаточное употребление клетчатки)
  • регулярные занятия спортом/фитнесом могут снижать проявления ПМС
  • антидепрессанты, особенно если диагностировано предменструальное дисфорическое расстройство
  • комбинированные оральные контрацептивы определённого состава, подобрать их поможет врач-гинеколог
  • работа с психологом (когнитивно-поведенческая терапия)
  • если вы замечаете, что употребление кофеина в большом количестве влияет на симптомы, рекомендуется его снизить, а от курения и вовсе отказаться.
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