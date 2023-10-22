Как помочь себе во время ПМС: шпаргалка от врача

Вокруг предменструального синдрома в обществе существует много стереотипов и даже шуток: мол, женщина становится пороховой бочкой. Однако на деле многие могут по-настоящему месяц от месяца страдать в этот период цикла даже не подозревая, что можно это состояние облегчить. Эндокринолог DocMed Ольга Гуськова рассказала, почему ПМС возникает и что может помочь совладать с ним.