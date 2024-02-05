Пневмония и отёк мозга. Чем опасно подхватить сразу несколько вирусов

Каждый человек болеет по-разному: у кого-то в ответ на вирус начнётся кашель, насморк и т. п. При этом сама болезнь будет протекать в лёгкой форме.

Однако после болезни иммунитет в любом случае будет ослаблен, так что другому вирусу будет проще проникнуть в организм.

Если вируса два, заболевание может протекать в среднетяжёлой форме, отметила Афанасьева. Но и это не означает плохого исхода.

Течение будет более тяжёлым, если есть сопутствующие хронические заболевания — сахарный диабет, гипертония и другие, добавила она.

Настоящая опасность тридемии — последствия, причём весьма серьёзные, предупредила эксперт. Вот такими они могут быть:

вирусная или вирусно-бактериальная пневмония,

менингит,

отёк мозга,

миокардит,

перикардит.

Особенно рискуют люди с туберкулёзом, хронической обструктивной болезнью лёгких и СПИДом. Для них последствия могут быть катастрофичными даже при минимальной вирусной нагрузке, добавила врач в программе «О самом главном».

Избежать осложнений помогает профилактика: носите маску в медучреждениях и соблюдайте социальную дистанцию с больным человеком.

Когда мы болеем, поддержать свой организм можно не только лекарствами, но и едой. Вот чем рекомендуют питаться во время простуды и ковида.