Здоровье
Опубликовано 05 февраля 2024, 17:50
1 мин.

Пневмония и отёк мозга. Чем опасно подхватить сразу несколько вирусов

Тридемия — это всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом одновременно. Хотя подхватить одновременно несколько респираторных инфекций действительно можно, это не значит, что болезнь будет протекать тяжело. И всё-таки у тридемии есть очень опасные последствия, предупредила врач-инфекционист, д. м. н. Ольга Афанасьева.
Freepik

Freepik

Каждый человек болеет по-разному: у кого-то в ответ на вирус начнётся кашель, насморк и т. п. При этом сама болезнь будет протекать в лёгкой форме.

Однако после болезни иммунитет в любом случае будет ослаблен, так что другому вирусу будет проще проникнуть в организм.

Если вируса два, заболевание может протекать в среднетяжёлой форме, отметила Афанасьева. Но и это не означает плохого исхода.

Течение будет более тяжёлым, если есть сопутствующие хронические заболевания — сахарный диабет, гипертония и другие, добавила она.

Настоящая опасность тридемии — последствия, причём весьма серьёзные, предупредила эксперт. Вот такими они могут быть:

  • вирусная или вирусно-бактериальная пневмония,
  • менингит,
  • отёк мозга,
  • миокардит,
  • перикардит.

Особенно рискуют люди с туберкулёзом, хронической обструктивной болезнью лёгких и СПИДом. Для них последствия могут быть катастрофичными даже при минимальной вирусной нагрузке, добавила врач в программе «О самом главном».

Избежать осложнений помогает профилактика: носите маску в медучреждениях и соблюдайте социальную дистанцию с больным человеком.

Когда мы болеем, поддержать свой организм можно не только лекарствами, но и едой. Вот чем рекомендуют питаться во время простуды и ковида.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.