По плодам узнаёте её. Какие пищевые привычки указывают на деменцию

Самые распространённые симптомы старческого слабоумия — потеря памяти, агрессивность, сложности с выполнением простых повседневых задач. Изменения в питании — как раз один из ранних признаков деменции, отметила Алёхина в беседе с изданием «Медикфорум».

Но не обязательно болезнь проявляется в поедании несъедобных вещей. По словам невролога Екатерины Козловой, обеспокоить должно именно резкое изменение пищевых привычек. Если человек всегда ел сложные блюда, требующие кулинарного мастерства, а потом внезапно перешёл на отварные макароны и гречку, речь может идти о деменции.

«Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми», — пояснила врач.

Также нехороший признак — фиксация на определённых продуктах. Больной может начать есть только картошку или только шоколад. Ещё у него может появиться нездоровая тяга к соусам и сладкому.

Но смотреть всё равно нужно на общее поведение, потому что изменение вкусовых привычек может быть и не связано с деменцией Александра Алёхина призвала также обращать внимание на то, как человек ориентируется в пространстве, насколько связно говорит, как запоминает и т. д.

Проверить себя или близкого человека на деменцию поможет тест с циферблатом. В чём его суть — узнайте здесь.