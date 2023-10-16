Побочка виагры. Мужчина хотел удивить любимую, а в итоге ослеп на один глаз
Врачи рассказали о страшном случае из жизни 32-летнего покорителя женских сердец и тел. Житель Ирана со здоровьем проблем не имел, но ему очень хотелось удивить свою возлюбленную в постели. И тогда он принял 100 мг силденафила, из которого делают «Виагру». Вообще это максимально допустимая доза, но организм иранца не был готов к такому сюрпризу. За 3 дня мужчина полностью ослеп на один глаз.
После приёма таблеток у мужчины в артерии и вене, через которые к глазу поступает кровь, образовались тромбы. В итоге произошёл отёк сетчатки глаза. Врачи пытались восстановить зрение, но ничего не вышло: из-за сильного давления сетчатка отделилась от остальной части глаза.
Сначала врачи думали, что такой тромбоз — наследственная особенность. Но ни у кого в семье пациента ничего подобного ранее не было. Медики связали ослепление с приёмом таблеток для потенции.
Суть силденафила в том, что он расширяет сосуды и увеличивает кровоснабжение мужского полового органа. Однако активное вещество на микроскопическом уровне повреждает клетки сетчатки глаза, о чём предупреждает в инструкции сам производитель.
В мае 2023 года «Фонтанка» рассказывала о 23-летнем жителе Петербурга, который переборщил таблетками для потенции. Парень потерял сознание прямо на улице и попал в больницу с отравлением. Зрения он не лишился.