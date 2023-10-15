Здоровье
14:20, 15 октября 2023
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Почему болит промежность. 10 самых частых причин

Многие стесняются говорить о неприятных ощущениях в промежности — от лобковой кости спереди до зоны копчика сзади. Но если походы в туалет, ношение джинсов или нижнего белья сопровождаются болью — это однозначно повод наведаться к урологу. Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наук Станислав Сосновский перечислил 10 самых распространённых причин боли в промежности.

Почему болит промежность. 10 самых частых причин
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Боль — это всегда сигнал серьёзной проблемы, отметил Сосновский. Вот с чем может быть связана боль в области промежности:

  • геморрой — одна из главных причин болезненных ощущений,
  • проктит — патология прямой кишки, к которой могут приводить травмы, инфекции и аутоиммунные процессы,
  • анальные трещины — сильная боль может быть даже от совсем небольшой ранки,
  • абсцесс прямой кишки — это инфекционное заболевание, при котором будет выраженная боль в заднем проходе,
  • генитальный герпес — в этом случае боль будет сопровождаться появлением язвочек и сыпи в промежности,
  • анальная онкология — довольно редко встречающийся вид рака, тем не менее такой диагноз тоже исключать нельзя,
  • молочница — инфекционное заболевание, которое, помимо боли в промежности и анусе, сопровождается сильным зудом и специфическими выделениями,
  • заболевания, передающиеся половым путём: гонорея, сифилис, хламидиоз и т.д.,
  • нервные расстройства,
  • повреждения мышц и связок в области промежности: ушибы, травмы и т.д.

Важно знать, что боль в промежности чаще всего сопровождается и другими симптомами. Это могут быть выделения из половых органов, проблемы с походом в туалет, изменения на коже, дискомфорт при половом акте, температура и другое. Обо всём этом нужно сообщить врачу, чтобы он как можно скорее поставил верный диагноз, сказал Сосновский изданию «Доктор Питер».

Ещё одна тема, на которую мало кто говорит открыто, — проблемы со стулом. Столкнувшись с кровянистыми выделениями после похода в туалет, многие сразу же подозревают у себя рак. Однако это далеко не единственная причина, почему появляется кровь в кале.

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