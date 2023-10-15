Почему болит промежность. 10 самых частых причин

Боль — это всегда сигнал серьёзной проблемы, отметил Сосновский. Вот с чем может быть связана боль в области промежности:

геморрой — одна из главных причин болезненных ощущений,

проктит — патология прямой кишки, к которой могут приводить травмы, инфекции и аутоиммунные процессы,

анальные трещины — сильная боль может быть даже от совсем небольшой ранки,

абсцесс прямой кишки — это инфекционное заболевание, при котором будет выраженная боль в заднем проходе,

генитальный герпес — в этом случае боль будет сопровождаться появлением язвочек и сыпи в промежности,

анальная онкология — довольно редко встречающийся вид рака, тем не менее такой диагноз тоже исключать нельзя,

молочница — инфекционное заболевание, которое, помимо боли в промежности и анусе, сопровождается сильным зудом и специфическими выделениями,

заболевания, передающиеся половым путём: гонорея, сифилис, хламидиоз и т.д.,

нервные расстройства,

повреждения мышц и связок в области промежности: ушибы, травмы и т.д.

Важно знать, что боль в промежности чаще всего сопровождается и другими симптомами. Это могут быть выделения из половых органов, проблемы с походом в туалет, изменения на коже, дискомфорт при половом акте, температура и другое. Обо всём этом нужно сообщить врачу, чтобы он как можно скорее поставил верный диагноз, сказал Сосновский изданию «Доктор Питер».

Ещё одна тема, на которую мало кто говорит открыто, — проблемы со стулом. Столкнувшись с кровянистыми выделениями после похода в туалет, многие сразу же подозревают у себя рак. Однако это далеко не единственная причина, почему появляется кровь в кале.