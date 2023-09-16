Почему болят ноги у тех, кому за 50: самые частые причины

Почему болят ноги после 50 лет

По словам врача, в большинстве случаев ноги болят из-за лишнего веса, особенно если у человека ожирение. Избыточная масса тела давит на конечности, перенапрягая суставы, из-за чего и возникает болевой синдром.

Другой причиной боли могут быть отёки. Скопившийся излишек жидкости вызывает неприятные ощущения и чувство тяжести в ногах.

Ещё после 50 может развиться ревматоидный артрит — воспаление суставов, которое нередко затрагивает и внутренние органы. Возникает он из-за специфики аутоиммунных процессов в зрелом возрасте.

Четвёртая распространённая причина боли в ногах — проблемы с лимфатической системой. Самый яркий пример подобного — развитие тромбофлебита, поражающего сосуды, суставы и мышцы ног и нарушающего дренаж лимфы.

Как избавиться от боли в ногах: лечение и профилактика

В любой из описанных ситуаций самолечением заниматься нельзя, вам поможет только медицинский специалист, который назначит подходящую терапию.

Но вы можете предотвратить развитие всевозможных болячек, если будет просто… ходить. Да-да, обычная ежедневная прогулка —- замечательное профилактическое средство от различных заболеваний, связанных с ногами. Особенно если вам уже за 50.

Если каждый день проходить 5000–10 000 шагов, то ноги будут сохранять мышечный тонус, а значит, что и отток лимфы будет происходить как надо, и сосуды в нижних конечностях будут крепкими.

Но имейте ввиду, что если у вас уже есть какое-либо заболевание ног, то прогулки не только вряд ли помогут, но даже могут навредить. Нормальная ходьба не должна вызывать ни боли, ни усталости.

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