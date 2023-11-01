Почему готовый рис надо хранить в холодильнике? Всё дело в опасной бактерии
Отварной рис, если его оставить при комнатной температуре дольше, чем на час, может вызвать пищевое отравление, а в совсем тяжёлых случаях даже убить, предупредило издание IFLScience. Во всём виноваты опасные бактерии Bacillus cereus. Эти микроорганизмы очень живучие — они устойчивы к высоким температурам, отсутствию воды и т. п. Как же тогда правильно хранить рис и что будет, если нарушить условия хранения?
Если съесть рис, в котором есть Bacillus cereus, можно ощутить на себе все прелести пищевого отравления — от диареи и рвоты до лихорадки и судорог, предупредило издание. В особо тяжёлых случаях могут нарушиться функции печени, а это чревато даже летальным исходом.
Как хранить рис, чтобы такого не случилось? Если вы не собираетесь сразу же после приготовления подавать его к столу, лучше быстро его охладить, переложить в контейнер и поставить в холодильник или морозилку. Такой рис можно будет потом разогреть в микроволновке или поджарить на сковороде.
Но ни в коем случае не пытайтесь убить Bacillus cereus, пожарив варёный рис, который простоял при комнатной температуре несколько часов. Можно заработать «синдром жареного риса», при котором не помогают даже антибиотики, сказано в статье. Единственное средство от него — пить больше воды, чтобы пополнить нехватку жидкости в организме.
Кстати, имейте в виду, что не весь рис одинаково полезный. Вот каким видам этой крупы советуют отдать предпочтение.