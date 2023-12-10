Почему нельзя ложиться спать на пустой желудок? Просто ты не ты, когда голоден

Специалистка напомнила, что давно уже известно — последний приём пищи должен быть оптимально за 3 часа до сна, и неважно, во сколько вы ложитесь — в 9 вечера или 2 утра. Но если уж очень сильно хочется есть, то можно это сделать и за час до отбоя. Только нужно выбрать что-то лёгкое и первые 30 минут нельзя ложиться. Иначе есть вероятность получить изжогу, когда кислое содержимое желудка попадёт в пищевод.

Но терпеть и голодать до сна нельзя, как бы это ни казалось полезным. Всё дело в глюкозе, уровень которой в такие моменты опасно падает. И речь не про диабетиков, которым такое вообще нельзя практиковать ни в коем случае.

Здоровые люди тоже страдают от низкого уровня сахара в крови, потому что у них начинает болеть или кружиться голова. Выспаться при этом совершенно невозможно, и утром можно проснуться разбитым. Причём такие сюрпризы вылазят внезапно — всегда всё нормально было, а однажды утром проснулся — и всё, финита. Поэтому лучше не рисковать и не гробить своё здоровье намеренно.

К слову, про сон, организм для нормальной работы должен высыпаться. А для этого нужно вовремя ложиться и вставать. Если вечером никак не получается заснуть, то стоит ознакомиться с этими лайфхаками.