Здоровье
Опубликовано 22 января 2024, 03:00
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Почему неспелые личи есть нельзя? Врач рассказала, как не угробиться экзотическим фруктом

Диетолог Наталья Круглова рассказала о невероятной пользе китайского фрукта, а ещё объяснила, почему к его спелости нужно относиться серьёзно. Оказывается, зелёные личи могут серьёзно подпортить самочувствие, и дело вовсе не в их экзотичности. Неспелый фрукт содержит вещество, которое плохо влияет на желудочно-кишечный тракт.
Почему неспелые личи есть нельзя? Врач рассказала, как не угробиться экзотическим фруктом
© Abhinav / Unsplash

По словам диетолога, личи содержат:

  • витамин С (200 г фрукта покрывают дневную норму);
  • витамины группы В (В6, В2, В3 и В9);
  • витамин Е;
  • железо;
  • магний;
  • фосфор;
  • калий;
  • медь.

В китайских фруктах мало калорий (всего 60−70 г на 100 г личи) и полно клетчатки, поэтому они надолго насыщают и предотвращают резкие скачки сахара в крови. Но чтобы насладиться всей пользой личи, нужно выбрать спелые. Обычно они более насыщенного оттенка и достаточно мягкие.

Незрелые же личи запрещено есть, они легко могут вызвать:

  1. вздутие;
  2. нарушение стула;
  3. отрыжку;
  4. изжогу.

Ещё с ними стоит быть осторожнее людям с обострениями болезней ЖКТ, для них даже спелые плоды могут быть опасны. Речь про такие заболевания, как гастродуоденит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, колит.

А ранее специалисты рассказывали, как быстро и просто почистить экзотические личи. Узнать об этом можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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