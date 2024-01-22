Почему неспелые личи есть нельзя? Врач рассказала, как не угробиться экзотическим фруктом

По словам диетолога, личи содержат:

витамин С (200 г фрукта покрывают дневную норму);

витамины группы В (В6, В2, В3 и В9);

витамин Е;

железо;

магний;

фосфор;

калий;

медь.

В китайских фруктах мало калорий (всего 60−70 г на 100 г личи) и полно клетчатки, поэтому они надолго насыщают и предотвращают резкие скачки сахара в крови. Но чтобы насладиться всей пользой личи, нужно выбрать спелые. Обычно они более насыщенного оттенка и достаточно мягкие.

Незрелые же личи запрещено есть, они легко могут вызвать:

вздутие; нарушение стула; отрыжку; изжогу.

Ещё с ними стоит быть осторожнее людям с обострениями болезней ЖКТ, для них даже спелые плоды могут быть опасны. Речь про такие заболевания, как гастродуоденит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, колит.

А ранее специалисты рассказывали, как быстро и просто почистить экзотические личи. Узнать об этом можно здесь.