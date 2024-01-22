Опубликовано 22 января 2024, 03:00
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Почему неспелые личи есть нельзя? Врач рассказала, как не угробиться экзотическим фруктом
Диетолог Наталья Круглова рассказала о невероятной пользе китайского фрукта, а ещё объяснила, почему к его спелости нужно относиться серьёзно. Оказывается, зелёные личи могут серьёзно подпортить самочувствие, и дело вовсе не в их экзотичности. Неспелый фрукт содержит вещество, которое плохо влияет на желудочно-кишечный тракт.
По словам диетолога, личи содержат:
- витамин С (200 г фрукта покрывают дневную норму);
- витамины группы В (В6, В2, В3 и В9);
- витамин Е;
- железо;
- магний;
- фосфор;
- калий;
- медь.
В китайских фруктах мало калорий (всего 60−70 г на 100 г личи) и полно клетчатки, поэтому они надолго насыщают и предотвращают резкие скачки сахара в крови. Но чтобы насладиться всей пользой личи, нужно выбрать спелые. Обычно они более насыщенного оттенка и достаточно мягкие.
Незрелые же личи запрещено есть, они легко могут вызвать:
- вздутие;
- нарушение стула;
- отрыжку;
- изжогу.
Ещё с ними стоит быть осторожнее людям с обострениями болезней ЖКТ, для них даже спелые плоды могут быть опасны. Речь про такие заболевания, как гастродуоденит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, колит.
А ранее специалисты рассказывали, как быстро и просто почистить экзотические личи. Узнать об этом можно здесь.