Почему осенью мы быстрее устаём и как с этим бороться? Объясняет врач
Смена времён года вносит приятное разнообразие в нашу жизнь. После жарких летних дней радует прохлада, а однообразную и местами надоевшую зелень листьев сменяет буйство красок. Но когда листья опадают, а температура перестаёт быть комфортной, многим кажется, что у них садится батарейка. Человека охватывает апатия, постоянная сонливость. Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал, в чём причина упадка сил в осенний период и как с этим бороться.
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По словам врача, осенью мы чувствуем себя более уставшими из-за нескольких факторов, которые вступают в некий симбиоз: влияние внешней среды, появление или обострение заболеваний. Специалист назвал основные причины, почему осенью мы начинаем хандрить и быстрее уставать:
- похолодание,
- уменьшение количества солнечных дней,
- просто плохая погода,
- постепенное уменьшение длины светового дня.
Все эти факторы логично заставляют нас проводить всё больше времени в помещениях.
«Кроме того, осенью часто обостряются такие болезни, как хронический гастрит, язвенная болезнь, синдром хронической усталости, астения и депрессия», — отметил Рябков.
Как бороться с осенней усталостью
Для борьбы с осенней усталостью нужно, как ни странно, ежедневно заниматься физкультурой и побольше гулять на свежем воздухе. Городским жителям доктор посоветовал почаще бывать за городом, где воздух чище и лучше насыщен кислородом. Также нужно соблюдать режим труда и отдыха.
«Если эти меры не помогают и самочувствие остаётся плохим, надо обратится к врачу. <...> Это поможет чётко выявить причину ухудшения самочувствия и назначить соответствующее лечение», — отметил специалист в беседе с «Известиями».
Если у вас есть хронические заболевания, то Рябков советует проводить осеннюю профилактику обострений. А также в борьбе с осенней усталостью помогают здоровое сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов в виде сезонных овощей и фруктов.