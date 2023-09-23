Почему осенью мы быстрее устаём и как с этим бороться? Объясняет врач

По словам врача, осенью мы чувствуем себя более уставшими из-за нескольких факторов, которые вступают в некий симбиоз: влияние внешней среды, появление или обострение заболеваний. Специалист назвал основные причины, почему осенью мы начинаем хандрить и быстрее уставать:

похолодание,

уменьшение количества солнечных дней,

просто плохая погода,

постепенное уменьшение длины светового дня.

Все эти факторы логично заставляют нас проводить всё больше времени в помещениях.

«Кроме того, осенью часто обостряются такие болезни, как хронический гастрит, язвенная болезнь, синдром хронической усталости, астения и депрессия», — отметил Рябков.

Как бороться с осенней усталостью

Для борьбы с осенней усталостью нужно, как ни странно, ежедневно заниматься физкультурой и побольше гулять на свежем воздухе. Городским жителям доктор посоветовал почаще бывать за городом, где воздух чище и лучше насыщен кислородом. Также нужно соблюдать режим труда и отдыха.

«Если эти меры не помогают и самочувствие остаётся плохим, надо обратится к врачу. <...> Это поможет чётко выявить причину ухудшения самочувствия и назначить соответствующее лечение», — отметил специалист в беседе с «Известиями».

Если у вас есть хронические заболевания, то Рябков советует проводить осеннюю профилактику обострений. А также в борьбе с осенней усталостью помогают здоровое сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов в виде сезонных овощей и фруктов.