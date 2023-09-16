Почему по утрам болит голова? Сомнолог назвал самые распространённые причины

С головной болью после сна время от времени сталкивался каждый и знает, что один раз — не проблема. Куда хуже, если голова после пробуждения болит постоянно. Но причины и в этом случае могут быть как легко устранимыми, так и вполне серьёзными. Подробнее о том, почему появляется утренняя головная боль, рассказал врач-сомнолог, профессор, д. м. н., заслуженный врач РФ Роман Бузунов.