Почему по утрам болит голова? Сомнолог назвал самые распространённые причины
С головной болью после сна время от времени сталкивался каждый и знает, что один раз — не проблема. Куда хуже, если голова после пробуждения болит постоянно. Но причины и в этом случае могут быть как легко устранимыми, так и вполне серьёзными. Подробнее о том, почему появляется утренняя головная боль, рассказал врач-сомнолог, профессор, д. м. н., заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
Причины утренней головной боли
- Вам не подходит подушка или матрас — по высоте или жёсткости.
- В комнате душно, плохая вентиляция.
- Переизбыток сна — из-за него бывает мигрень и развивается депрессия.
- Недостаток сна — тоже причина утренней головной боли.
- Патология сосудов шеи или шейного отдела позвоночника.
- Синдром обструктивного апноэ сна: из-за остановок дыхания во сне и связанной с ними гипоксии очень часто утром болит голова.
- Бруксизм: лицо перенапрягается, развивается патология височно- нижнечелюстного сустава, а в итоге и головная боль, которая часто бывает вместе с дискомфортом в ушах и зубной болью.
- Проблемы с придаточными пазухами носа (воспаление или полипы). Отёк слизистой, пока вы спите, становится сильнее, а отток секрета, наоборот, меньше — в итоге из-за этого бывает головная боль, обычно в лобной области.
- Вас будит болевой приступ. Это гипническая, или будильниковая, головная боль, чаще она бывает после 50 лет, а вот причина до сих пор неизвестна. Эффективное средство профилактики — кофе или кофеин в таблетках перед сном, отметил Бузунов.
- Артериальная гипертония: давление может подскочить и в течение дня, и ночью, и утром. Так что если проснётесь с тяжёлой головой, измерьте его.
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