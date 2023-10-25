Почему постоянно снится одно и то же? Мнение врача

Вакула в беседе с изданием «Доктор Питер» выделил три возможные причины повторяющихся снов.

Психические проблемы — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство.

Отражение сильных переживаний — пережитые в реальной жизни страх, паника, беспомощность и т. д.

Проблемы со здоровьем: людям с апноэ может сниться, что они тонут или задыхаются. В реальности же у них просто останавливается либо сбивается дыхание во время сна.

Врач подчеркнул, что повторяющиеся сны необязательно вредны. Иногда они подсказывают, что тревожит человека на бессознательном уровне, помогают найти ключ к решению проблемы.

Если же дурные сны мешают спать, то проблему нужно решать. Иначе будет сложно нормально высыпаться, а хронический недосып повысит вероятность инсульта.