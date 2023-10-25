Почему постоянно снится одно и то же? Мнение врача
Учёные до сих пор точно не знают, почему человеку снятся сны. Также точно неясно, почему одни запоминают сны в деталях, а другие вообще ничего не помнят. Ещё одна загадка — повторяющиеся сны. Медики считают, что повторение одних и тех же снов может указывать на проблемы с психикой. Но в других случаях сны подсказывают нам о наличии внутренних конфликтов. Подробнее об этом рассказал психотерапевт клиники ММЦ Антон Вакула.
Вакула в беседе с изданием «Доктор Питер» выделил три возможные причины повторяющихся снов.
Психические проблемы — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство.
Отражение сильных переживаний — пережитые в реальной жизни страх, паника, беспомощность и т. д.
Проблемы со здоровьем: людям с апноэ может сниться, что они тонут или задыхаются. В реальности же у них просто останавливается либо сбивается дыхание во время сна.
Врач подчеркнул, что повторяющиеся сны необязательно вредны. Иногда они подсказывают, что тревожит человека на бессознательном уровне, помогают найти ключ к решению проблемы.
Если же дурные сны мешают спать, то проблему нужно решать. Иначе будет сложно нормально высыпаться, а хронический недосып повысит вероятность инсульта.