Почему появляется боль во время секса? Есть минимум 6 причин
Секс никогда не был связан исключительно с деторождением. Люди занимаются им в первую очередь для удовольствия. Но иногда этот приятный процесс портят болезненные ощущения. Откуда берётся боль во время секса у женщин и как решить эту проблему, рассказала кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «Инвитро» Виктория Дементьева.
Болевые ощущения в области половых органов во время секса имеют даже своё название — диспареуния. Вот 6 причин, которые могут её вызвать:
- Эндометриоз — в этом случае у женщины, как правило, бывают ещё и менструальные боли.
- Некоторые пороки развития гениталий, особенно когда нарушен отток менструальной крови.
- Воспалительные заболевания органов малого таза — в этом случае боль не связана с менструальным циклом.
- Овуляция — боль возникает примерно в середине цикла и со временем проходит.
- Есть отдельный вид болей — посткоитальные, то есть возникающие после полового акта. Они проявляются тяжестью в нижних отделах живота и могут быть связаны с варикозным расширением вен малого таза.
- Также боль бывает в начале полового акта — это признак сухости влагалища, пояснила Дементьева порталу «Страсти».
Она рекомендовала при появлении болевых ощущений, связанных с половым актом, обращаться к гинекологу.
Впрочем, получать удовольствие женщины могут не от всякого секса. Например, анальный секс далеко не всегда сопровождается приятными ощущениями, особенно поначалу. Можно ли это исправить, рассказал сексолог.