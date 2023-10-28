Почему появляется боль во время секса? Есть минимум 6 причин

Болевые ощущения в области половых органов во время секса имеют даже своё название — диспареуния. Вот 6 причин, которые могут её вызвать:

Эндометриоз — в этом случае у женщины, как правило, бывают ещё и менструальные боли.

Некоторые пороки развития гениталий, особенно когда нарушен отток менструальной крови.

Воспалительные заболевания органов малого таза — в этом случае боль не связана с менструальным циклом.

Овуляция — боль возникает примерно в середине цикла и со временем проходит.

Есть отдельный вид болей — посткоитальные, то есть возникающие после полового акта. Они проявляются тяжестью в нижних отделах живота и могут быть связаны с варикозным расширением вен малого таза.

Также боль бывает в начале полового акта — это признак сухости влагалища, пояснила Дементьева порталу «Страсти».

Она рекомендовала при появлении болевых ощущений, связанных с половым актом, обращаться к гинекологу.

Впрочем, получать удовольствие женщины могут не от всякого секса. Например, анальный секс далеко не всегда сопровождается приятными ощущениями, особенно поначалу. Можно ли это исправить, рассказал сексолог.