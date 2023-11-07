Почему так сильно хочется сладкого? Топ-6 популярных причин
Сладкое любят и взрослые, и дети несмотря на то, что зожники уверяют: сахар — белая смерть. Но иногда отказать себе во вкусном пирожном или мягкой булочке просто невозможно. Как говорится, живём один раз. А ещё бывает, что организм будто сам требует именно сладкого и ничего другого ему не нужно. О том, почему так происходит, рассказали в Роспотребнадзоре.
Как объяснили в ведомстве, сладости — идеальный источник подзарядки для организма. Острое желание съесть что-то сладкое может возникать в следующих случаях:
- когда вы хотим побаловать себя и наградить за отличную работу;
- после усиленных физических нагрузок для восстановления сил;
- после умственных нагрузок, так как мозг потребляет много глюкозы;
- если мы сидим на жёсткой или несбалансированной диете (так организм требует компенсации);
- если человек бросает курить;
- при резком падении уровня сахара (при сахарном диабете).
Эксперты напомнили, что сейчас на каждом шагу говорят, что сахар — белая смерть. Но лучше следовать высказыванию врача и философа Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза».
О том, почему всё-таки сладости лучше не есть на ночь, можно узнать тут.