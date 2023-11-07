Почему так сильно хочется сладкого? Топ-6 популярных причин

Как объяснили в ведомстве, сладости — идеальный источник подзарядки для организма. Острое желание съесть что-то сладкое может возникать в следующих случаях:

когда вы хотим побаловать себя и наградить за отличную работу;

после усиленных физических нагрузок для восстановления сил;

после умственных нагрузок, так как мозг потребляет много глюкозы;

если мы сидим на жёсткой или несбалансированной диете (так организм требует компенсации);

если человек бросает курить;

при резком падении уровня сахара (при сахарном диабете).

Эксперты напомнили, что сейчас на каждом шагу говорят, что сахар — белая смерть. Но лучше следовать высказыванию врача и философа Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза».

О том, почему всё-таки сладости лучше не есть на ночь, можно узнать тут.