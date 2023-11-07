Здоровье
10:20, 07 ноября 2023
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Почему так сильно хочется сладкого? Топ-6 популярных причин

Сладкое любят и взрослые, и дети несмотря на то, что зожники уверяют: сахар — белая смерть. Но иногда отказать себе во вкусном пирожном или мягкой булочке просто невозможно. Как говорится, живём один раз. А ещё бывает, что организм будто сам требует именно сладкого и ничего другого ему не нужно. О том, почему так происходит, рассказали в Роспотребнадзоре.

Почему так сильно хочется сладкого? Топ-6 популярных причин
© Patrick Fore / Unsplash

Как объяснили в ведомстве, сладости — идеальный источник подзарядки для организма. Острое желание съесть что-то сладкое может возникать в следующих случаях:

  • когда вы хотим побаловать себя и наградить за отличную работу;
  • после усиленных физических нагрузок для восстановления сил;
  • после умственных нагрузок, так как мозг потребляет много глюкозы;
  • если мы сидим на жёсткой или несбалансированной диете (так организм требует компенсации);
  • если человек бросает курить;
  • при резком падении уровня сахара (при сахарном диабете).

Эксперты напомнили, что сейчас на каждом шагу говорят, что сахар — белая смерть. Но лучше следовать высказыванию врача и философа Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза».

О том, почему всё-таки сладости лучше не есть на ночь, можно узнать тут.

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