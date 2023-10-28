Почему во сне немеют руки? Врач назвал 5 причин серьёзнее, чем «просто отлежал»

Почему во сне немеют руки

1. Туннельный синдром запястья (синдром запястного канала) представляет собой сдавление срединного нерва на уровне запястья и проявляется потерей чувствительности большого, указательного и среднего пальцев. Чаще всего бывает у офисных работников, рассказал врач в беседе с aif.ru.

2. Шейный спондилёз — это уже хроническое заболевание, которое поражает межпозвоночные диски, сухожилия и мышцы. При нём наблюдаются онемение и боль в руках, пальцах и плечах, а также скованность и боль в шее. Больше всего ему подвержены пожилые.

3. «Синдром рабочей руки» — так называют повреждение или сдавление нервов из-за регулярных повторяющихся движений в течение дня. Недуг грозит рабочим, которые часто выполняют одни и те же движения руками. Проявляется болью, покалыванием и онемением в руках, особенно в ночное время.

4. Синдром грудного выхода. При нём сдавливаются кровеносные сосуды и нервы от шеи до рук со стороны груди. Среди причин развития неправильная осанка, травма шеи, повторяющиеся движения или наличие дополнительного (шейного) ребра. В основном бывает у женщин.

5. Периферическая нейропатия (повреждение нервов). Это состояние возникает в результате перенесённой травмы, инфекции, сахарного диабета, воспаления или даже наследственного заболевания.

Другой частый вариант онемения затрагивает ноги. Причём порой даже разовое онемение уже может говорить о серьёзной проблеме в организме.