Почему возникает затяжной кашель? Врач назвал причины

По словам эксперта, затяжной кашель может появиться из-за гиперреактивности бронхов или развития трахеобронхиальной дискинезии. Последнее проявляется сужением просвета трахеи и крупных бронхов из-за вирусной, микоплазменной инфекции. Как правило, отметил эксперт, такой кашель обычными препаратами от кашля не лечится и поэтому переходит в затяжной.

Он также отметил, что ещё одна причина долгого кашля у взрослых — коклюш. О том, как распознать и лечить коклюш у детей, рассказали тут.