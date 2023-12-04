Почему возникает затяжной кашель? Врач назвал причины
Многим кашель не кажется чем-то опасным. Люди могут месяцами ходить и покашливать и не предпринимать никаких мер, списывая кашель на некие остаточные явления после простуды или гриппа. Но порой проблема может иметь другое происхождение. О причинах затяжного кашля рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов.
По словам эксперта, затяжной кашель может появиться из-за гиперреактивности бронхов или развития трахеобронхиальной дискинезии. Последнее проявляется сужением просвета трахеи и крупных бронхов из-за вирусной, микоплазменной инфекции. Как правило, отметил эксперт, такой кашель обычными препаратами от кашля не лечится и поэтому переходит в затяжной.
Он также отметил, что ещё одна причина долгого кашля у взрослых — коклюш. О том, как распознать и лечить коклюш у детей, рассказали тут.