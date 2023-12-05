Почему женщины в Азии так молодо выглядят? Вот что они используют

Как рассказал журнал Marie Claire, рисовую воду полезно использовать в уходе за волосами. Она удерживает влагу внутри прядей, не допуская сухости. Ещё вода помогает избежать повреждений после укладок горячими инструментами и даже активизирует рост волос.

Издание отметило, что рисовая вода делает кожу более эластичной, благодаря чему морщины рано не появляются, а сама кожа не обвисает. Рекомендуют наносить воду в качестве тонера 1–2 раза в день после умывания. Но про привычные увлажняющие крема и сыворотку не забываем: их обязательно нужно использовать после умывания, чтобы не было сухости.

Волосы тоже сначала моем шампунем. Потом можно ополоснуть их отваром, помассировать кожу головы и оставить раствор на 10 минут. Затем всё нужно тщательно вымыть.

Готовится тонер тоже легко: нужно замочить полстакана риса в двух стаканах воды и дать ему настояться 30–60 минут. После этого просто процедите отвар.

И помните, что не все тренды TikTok обязательно полезны и для всех безопасны, поэтому перед использованием рисовой воды лучше посоветоваться с врачом. Ранее в популярной соцсети начали появляться видео, на которых авторы советуют замачивать орехи, чтобы очистить их от грязи, червяков и кислот. Но врачи говорят, что это бессмысленное занятие.