Под подозрением — дёсны. Врач назвал главные причины неприятного запаха изо рта

Почему пахнет изо рта

Чаще всего, по словам врача, дело в заболеваниях дёсен. А на первом месте среди них — зубные отложения в виде камня или налёта. Схема появления неприятного запаха такая: дёсны кровоточат, на них скапливаются болезнетворные бактерии и начинают выделять неприятный запах.

Также, конечно, проблем может подкинуть и кариес. Зловонный запах — спутник любого процесса гниения.

Но пахнуть изо рта может и у человека, который всё вылечил и активно ухаживает за своими челюстями. В этом случае неприятностей могут добавить, например, некачественные пломбы или ортопедические конструкции, которые поставили с нарушением прилегания к зубу — там тоже начнут скапливаться бактерии.

А бывает, дело действительно в гигиене. Самый минимум, который требуется от человека, — правильно чистить зубы, особенно перед сном.

Нечасто, но всё же нехорошо пахнет изо рта и у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Речь о случаях, когда то, что уже оказалось в желудке, может перекидываться обратно в пищевод. Ну и представьте.

Проблем создают и некоторые заболевания дыхательной системы (например, воспаление миндалин).

Самые неочевидные причины:

Вы мало пьёте воды.

В комнате, где спите, высокая температура и низкий уровень влажности.

«Соблюдение этих условий помогает поддерживать нормальный уровень слюны, играющей ключевую роль в предотвращении размножения патогенной флоры в ротовой полости», — объяснил врач.

А по слюне, между прочим, можно определить, что в организме есть проблемы. И даже больше — какие конкретно.