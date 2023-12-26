«Подарок» метеозависимым. Россиян предупредили о новой магнитной буре

В среду, 27 декабря, ожидается малая магнитная буря интенсивностью 4 балла. Такие бури могут вызывать небольшие помехи в работе электронных устройств и средств связи, но на здоровье людей обычно никак не влияют.

До Нового года обстановка в магнитном поле Земли будет спокойной. Сила колебаний в течение дня будет составлять от 0 до 2 баллов. А вот с 31 декабря начнётся новая магнитная атака.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН ожидает лёгкую магнитную бурю 28 и 30 декабря. А вот сразу после Нового года, по данным астрономов, никаких возмущений магнитосферы не будет.

По-настоящему сильные магнитные бури россиянам пришлось пережить в начале зимы. 1 декабря буря достигла 7 баллов и стала четвёртой по силе за весь 2023 год. Врачи советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь по возможности избегать стресса, пить достаточное количество воды и высыпаться.