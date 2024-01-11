Подогрев сидений в авто может «отогреть» одно место. Как избежать простатита?
Подогрев сидений в авто — очень полезная зимой опция. Но использовать её нужно осторожно, особенно мужчинам после 35 лет, у которых риск развития простатита в этом возрасте повышается. В морозную погоду включать подогрев нужно максимум на 15 минут, считает врач уролог-андролог клиники «Медси на Краснобогатырской» Владимир Линьков.
Если у мужчин неправильное использование подогрева может спровоцировать простатит, то у женщин — обострение цистита, воспалительных заболеваний женских половых органов. Всё дело в особенности половых органов.
«В промежности мало тепловых рецепторов, и сконцентрированы они в области половых органов, человек с сильным опозданием чувствует прогрев сидения именно этой частью тела», — объяснил Линьков «Газете.Ru».
Врач посоветовал пользоваться подогревом сидений по следующему алгоритму:
- После запуска двигателя включите подогрев сидений на максимум и держите его на таком уровне 3–5 минут.
- Переключите подогрев на минимум. К этому времени уже можно начинать движение.
- Через 7–10 минут после начала движения полностью выключите подогрев.
Итого суммарно подогрев должен работать не более 15 минут. Тогда риск возникновения простатита и цистита будет минимальным. Конечно, этим профилактика простатита не ограничивается.