Подогрев сидений в авто может «отогреть» одно место. Как избежать простатита?

Если у мужчин неправильное использование подогрева может спровоцировать простатит, то у женщин — обострение цистита, воспалительных заболеваний женских половых органов. Всё дело в особенности половых органов.

«В промежности мало тепловых рецепторов, и сконцентрированы они в области половых органов, человек с сильным опозданием чувствует прогрев сидения именно этой частью тела», — объяснил Линьков «Газете.Ru».

Врач посоветовал пользоваться подогревом сидений по следующему алгоритму:

После запуска двигателя включите подогрев сидений на максимум и держите его на таком уровне 3–5 минут. Переключите подогрев на минимум. К этому времени уже можно начинать движение. Через 7–10 минут после начала движения полностью выключите подогрев.

Итого суммарно подогрев должен работать не более 15 минут. Тогда риск возникновения простатита и цистита будет минимальным. Конечно, этим профилактика простатита не ограничивается.