Подросток неудачно потягал гантели и заработал очень редкую болезнь

В больнице у парня подтвердился вялый паралич рук. Однако магнитно-резонансная томография (МРТ), которую ему сделали через 12 часов после начала паралича, не показала отклонений в головном мозге и позвоночнике.

Диагноз подростку поставили только на пятый день. После повторной МРТ стало понятно, что он перенёс инфаркт переднего отдела спинного мозга. Как полагают врачи, его спровоцировала фиброзно-хрящевая эмболия. Во время физической нагрузки у парня частично повредился межпозвонковый диск, его фрагменты попали в спинномозговую артерию и закупорили её.

В каком-то смысле юноше даже повезло — его случай почти что уникален: по состоянию на 2007 год медицине было известно не больше 40 подобных эпизодов.

Хотя больше ему повезло в другом: через три недели после начала реабилитации он внезапно стал чувствовать себя намного лучше. А через полтора месяца он уже самостоятельно мог делать повседневные дела.

Этот случай, скорее, исключение. А вообще, силовые упражнения с отягощениями вроде гантелей или штанги считаются полезными для здоровья. «Тягать железо» можно даже подросткам и пожилым, но всё же лучше делать это под присмотром тренера. Вот что дают такие тренировки.